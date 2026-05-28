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28日清晨6時15分左右，馬來西亞輕快鐵（LRT）在陳秀連站（Chan Sow Lin Station）附近發生列車脫軌事故，導致該路段的班次服務大受影響。《馬來西亞國家新聞社》（Bernama）報導，該事故發生於安邦/大城堡線（Ampang/Sri Petaling line），當時車上共有25名乘客，皆已按照標準作業程序安全疏散，沒有人員受傷。官方聲明指出，由於「軌道轉轍器（track switch）故障」，導致列車卡在現場無法移動。綜合馬國媒體《中國報》及《東方日報》報道，現場相關影片及照片被放上網，可見大批乘客在工作人員引導下步行離開軌道區域。該事故也引發通勤族對軌道維護與維修品質的關切。現年 67 歲的退休人士Augustin Francis表示，當他第一時間接到朋友通知時，還以為這起脫軌事故是假新聞，因此依然選擇搭乘輕軌前往首都。Francis表示：「我搭乘輕軌已經超過30年了，它很方便，但現在似乎變得有些過時。特別是軌道，看起來需要更換了，因為之前就曾發生過兩、三次與軌道相關的問題。」另一位 36 歲的民眾Norhamirah Hamdi則表示，她原本計畫趁著學校假期帶孩子們出遊，直到抵達車站被輔警通知後，才知道發生了脫軌意外。聲明指出，當局隨後啟動多項緊急應變措施，包括安排分段列車服務及免費接駁巴士，以協助受影響乘客繼續行程。事故發生後，馬國交通部長表示，政府已成立特別工作小組全面調查事故原因，並指示陸路公共交通機構（APAD）對國家基建公司（Prasarana Malaysia Bhd）採取最嚴厲處分。