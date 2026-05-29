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新北5千坪夜市沒人逛！開3年就黯然收攤：原址慘淪廢墟

▲位於新北新店區的「安和國際觀光夜市」，在剛開幕時十分風光，沒想到才經營3年就收攤，原址現今如同廢墟。（圖／翻攝Google地圖）

安和夜市開幕超風光！遊戲區最猛、人潮擠爆每攤

▲新店安和國際觀光夜市號稱占地擁有近5千坪，並設有超過200個攤位且重複性低。（圖／翻攝自臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》）

安和夜市開3年就結束營業！在地人點名3敗筆：不意外

但在地人普遍認為是因「交通不便、價格高昂且附近缺乏生活機能」等問題影響營運。

▲安和國際觀光夜市在2021年2月2日無預警宣布收攤，在地人認為是因「交通不便、價格高昂且附近缺乏生活機能」等問題影響夜市營運。（圖／翻攝自「安和國際觀光夜市」臉書粉專）

安和國際觀光夜市關了！原址曾傳要蓋大樓、在地求好市多進駐

台灣夜市文化深受國內外遊客喜愛，但近年來不少大型指標夜市陸續收攤，，遊客也不願意再次光顧，不禁感嘆「很失敗！」有網友近期在Threads發文，表示，讓他忍不住感嘆「新店區曾經超盛大的夜市所在地，如今也已淪為蚊子館，到處雜草叢生，有點像核災廢墟」。貼文曝光後，瞬間引來在地人有感而發，「很可惜的夜市，規劃不完整，油煙一堆，後續沒人去就倒了」、「只去過一次」、「那個夜市很失敗」，據了解，「安和國際觀光夜市」位於新北市新店區安和路二段135號，曾是在地大型指標性夜市，其於2018年盛大開幕，號稱占地擁有近5千坪，並設有超過200個攤位且重複性低，當地有別於過往傳統夜市形象，規劃出大型遊樂設施，更在美食區二樓設計「GAME世界 歡樂城」親子遊戲區，適合親子一起遊玩。安和國際觀光夜市除了販售多道在地小吃，周邊設立相當完善，不只附有車牌辨識的停車場，在地還有廁所方便民眾使用，場內還設立遮雨棚，讓遊客在雨天不需一邊撐傘、一邊逛，如此完善的夜市在開幕初期人氣爆棚，每攤幾乎都要排隊。然而，安和國際觀光夜市在2021年2月2日無預警宣布收攤，僅開3年便走入歷史，讓在地人十分錯愕。安和國際觀光夜市雖然地大、攤販多，卻不幸遇到新冠肺炎疫情肆虐，導致觀光客銳減、整體營收大幅下滑，當時夜市雖然開先例調降租金，盼與攤商共度難關，但仍難敵疫情對生意帶來的衝擊。雖然安和夜市收攤原因並無公開，由於該處地理位置偏僻，在安坑輕軌還沒開通時，離最近的捷運站南勢角站還有極大距離，必須透過公車轉乘才能抵達。此外，安和夜市附近多屬於住宅區，外地遊客較少，難吸引其他地區民眾前來消費，同時夜市內價格被直指與觀光商圈一樣昂貴，導致在地人嘗鮮過後便失去再次光顧的意願。目前安和夜市原址裝潢幾乎已被拆光，但廣大的占地仍未有新規劃，早期曾有攤商外傳將蓋大樓，多年來在地居民也期盼美式賣場好市多進駐，不過目前並未有任何確切的開發計畫，空地只能繼續荒廢至今日。