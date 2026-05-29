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比賽地點： 馬刺主場（AT&T Center）





馬刺主場（AT&T Center） 開賽時間： 5月29日（五）上午08：30





聖安東尼奧馬刺：擺脫G5低迷泥淖，活化外線空間並克服心理壓力 馬刺隨隊記者指出，黑衫軍在天王山之戰的失利，主因在於內線核心遭到圍剿時，外圍射手未能及時提供火力支援，且年輕球員在落後時心態顯得有些急躁。回到主場後，馬刺必須找回G4大勝時的防守侵略性，後場核心需要維持穩定的傳球節奏，活化分享球的路線。最重要的是在主場球迷的助威下卸下想贏怕輸的心理包袱，只要能掌控好防守籃板並控制好失誤，馬刺非常有機會在主場將大比分扳平。





馬刺隨隊記者指出，黑衫軍在天王山之戰的失利，主因在於內線核心遭到圍剿時，外圍射手未能及時提供火力支援，且年輕球員在落後時心態顯得有些急躁。回到主場後，馬刺必須找回G4大勝時的防守侵略性，後場核心需要維持穩定的傳球節奏，活化分享球的路線。最重要的是在主場球迷的助威下卸下想贏怕輸的心理包袱，只要能掌控好防守籃板並控制好失誤，馬刺非常有機會在主場將大比分扳平。 奧克拉荷馬雷霆：延續G5強悍防守強度，防範傷兵潮引發的客場體能危機 雷霆隊目前手握聽牌的絕對心理優勢，上一場能順利勝出的關鍵，就在於成功執行了針對文班亞馬的防守陷阱，逼迫馬刺發生多次失誤。然而，隨著阿傑·米契爾確定繼續缺陣、二當家傑倫·威廉斯（Jalen Williams）持續出戰成疑，雷霆外圍的輪替戰力依舊捉襟見肘。雷霆在G6的贏球關鍵，在於卡魯索（Alex Caruso）等後場綠葉能否在客場延續燙到發燙的外線手感，同時防守大閘哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）必須繼續在禁區展現肉搏對抗性，力求一鼓作氣終結系列賽。





聖安東尼奧馬刺：文班亞馬（Victor Wembanyama） 馬刺隊的基石「外星人」文班亞馬，在即將到來的生死戰中面臨了職業生涯迄今最嚴苛的心理與戰術考驗。在上一場備受矚目的天王山之戰中，他徹底掉入了雷霆隊精心佈置的防守陷阱，全場在重重包夾下遭遇降維打擊，15投僅4中、命中率是慘不忍睹的低迷，整場被限制到僅得系列賽新低的20分。或許是場上打得太過憋屈，文班亞馬的情緒似乎受到極大影響，賽後甚至直接拒絕參加官方記者會，因此遭到聯盟公開開罰。明日一戰，全聖城都在期待這位超新星能及時調整好心態，在主場打出極具侵略性的反彈表現。





馬刺隊的基石「外星人」文班亞馬，在即將到來的生死戰中面臨了職業生涯迄今最嚴苛的心理與戰術考驗。在上一場備受矚目的天王山之戰中，他徹底掉入了雷霆隊精心佈置的防守陷阱，全場在重重包夾下遭遇降維打擊，15投僅4中、命中率是慘不忍睹的低迷，整場被限制到僅得系列賽新低的20分。或許是場上打得太過憋屈，文班亞馬的情緒似乎受到極大影響，賽後甚至直接拒絕參加官方記者會，因此遭到聯盟公開開罰。明日一戰，全聖城都在期待這位超新星能及時調整好心態，在主場打出極具侵略性的反彈表現。 奧克拉荷馬雷霆：卡魯索（Alex Caruso） 雷霆隊的明星防守大鎖卡魯索，在今年的分區決賽中完全擦亮了「季後賽大心臟」的黃金招牌。在上一場至關重要的天王山之戰中，這位神勇的頂級3D球星再度化身為雷霆的救世主，在球隊後場輪替戰力面臨折損的絕境下，他替補登場外線瘋狂放冷箭，單場轟進4顆無情的三分球、狂砍板凳最高的22分，成為擊潰馬刺防線的最強點火器。明日作客聖安東尼奧，卡魯索依然是雷霆隊不可或缺的能量核心，他能否在客場延續這股瘋狂的外線手感，並繼續用撕咬式的防守限制馬刺後場，將直接左右雷霆能否順利在明日高唱凱歌。





馬刺命懸一線的主場生死戰： 面臨2：3落後淘汰邊緣的馬刺，能否捍衛主場將系列賽逼入搶七？還是手握聽牌優勢的雷霆能直接在客場終結系列賽？



文班亞馬的「救贖之戰」： 上一場僅得20分且因未出席記者會遭罰款的文班亞馬，回到主場後能否擺脫情緒陰霾，打破雷霆的包夾圍剿？



大心臟卡魯索外線能否續航： 天王山之戰狂飆4顆三分、攻下22分的卡魯索，明日作客聖城能否延續火燙手感，在威廉斯受傷期間繼續扮演最強奇兵？



雷霆傷兵潮下的二度考驗： 阿傑·米契爾續缺、傑倫·威廉斯依舊出戰成疑，雷霆總教練代格諾特將如何調配捉襟見肘的後場輪替，抗衡完全體的馬刺？





聖安東尼奧馬刺： 無重大傷兵。





無重大傷兵。 奧克拉荷馬雷霆： 阿傑·米契爾（右小腿肌肉拉傷，確定缺席）、傑倫·威廉斯（左大腿腿筋傷勢/傷病管理，出賽成疑）。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 08:30 AM 奧克拉荷馬雷霆 vs. 聖安東尼奧馬刺 (G6)

NBA 2025-26賽季季後賽西區決賽第六戰即將開打！台灣時間5月29日，系列賽將再度移師聖安東尼奧馬刺的主場AT&T Center。這場戰火蔓延的系列賽在經歷天王山之戰後局勢再度洗牌，衛冕軍奧克拉荷馬雷霆在G5頂住傷兵壓力，成功在主場擊退黑衫軍，系列賽取得3：2的聽牌勢。此役雷霆只要贏球，便能連續第二年闖進總決賽，與早早橫掃晉級、以逸待勞的紐約尼克一決雌雄。而退無可退、命懸一線的馬刺隊則必須在自家主場展開絕地大反撲，力拼將戰線延長至搶七生死戰，這場攸關總冠軍賽最後一張門票的終極大戰全面引爆。✳️對於年輕的聖安東尼奧馬刺而言，在客場痛失天王山之戰無疑讓球隊陷入了生死邊緣。G5在雷霆強悍的防守夾擊下，馬刺在比賽中段進攻徹底斷電，導致大比分落入2：3的被動絕境。在沒有退路的戰役中，馬刺回到熟悉的聖城主場，面臨了極大的抗壓考驗。一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）必須攜手明星主控福克斯（De'Aaron Fox）重整旗鼓，修正傳導細節並提升攻防兩端的專注度。這是一場捍衛尊嚴的主場保衛戰，馬刺全隊已進入緊繃的作戰狀態，誓言全力拼下這一勝，將系列賽帶回奧克拉荷馬。衛冕軍雷霆隊在經歷了前期的起伏後，再度展現出聯盟龍頭的強韌底蘊。G5在新科MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的穩健帶領與板凳奇兵爆發下，成功搶下天王山。目前大比分3：2聽牌的雷霆，距離連續兩年晉級總決賽僅差最後一場勝利。此役作客聖安東尼奧，教練團肯定會要求全隊延續前一戰窒息式的防守壓迫，並期望外線火力能繼續保持，目標在客場不留情面地一舉擊潰馬刺，昂首挺進總決賽對決尼克。✳️✳️✳️✳️✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：