2026年台灣UNIQLOGU感謝祭今（29）日開賣！連日高溫天氣熱到受不了，夏天首推必買「防曬外套」下殺590元，日本爆紅「特級彈性AIRism防曬連帽外套」首次降價200元，最便宜149元起推薦清單一覽，滿額贈品有保冷購物旅行袋、GU LOGO燈箱磁鐵盲盒可以帶回家。新品UNIQLO and Cecilie Bahnsen最美聯名、GU x Pokémon寶可夢同步開搶。

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UNIQLO感謝祭台灣今開賣！防曬外套殺590元、最便宜149元起

2026年台灣UNIQLO感謝祭，今天5月29日（五）08:30至6月4日（四）開搶，超過百件商品連續7天夏日優惠。推薦高溫天氣大家需要的抗UV紫外線防曬外套、袖套、太陽眼鏡等單品，都能以更划算的價格購入當季實用單品，現買現用。

◾️最便宜現省400元！465748、476113女裝「AIRism防曬抗UV網眼連帽外套」特價590元（原價990元）

◾️最便宜現省400元！477602女裝「AIRism防曬網眼印花連帽外套」特價590元（原價990元）

◾️最便宜現省400元！475387男裝「DRY-EX防曬連帽外套」特價590元（原價990元）

▲UNIQLO防曬外套下殺590元必搶。（圖／翻攝自UNIQLO官網）
▲UNIQLO防曬外套下殺590元必搶。（圖／翻攝自UNIQLO官網）
▲台灣UNIQLO感謝祭今開賣！神級防曬外套首次降價200元，太陽眼鏡也現省100元。（圖／翻攝自UNIQLO官網）
▲台灣UNIQLO感謝祭今開賣！神級防曬外套首次降價200元，太陽眼鏡也現省100元。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

在日本被大讚「防曬效果很棒，可折疊收納，輕便易攜，顏色也很漂亮，非常適合旅行。」連台灣人實穿也認證：「涼感不熱、走路騎車都方便」，今夏台日都爆紅的神級防曬外套，首度降價了。

◾️日本爆紅首降200元！483281女裝「特級彈性AIRism防曬連帽外套」特價790元（原價990元）

◾️日本爆紅首降200元！487511男裝「DRY-EX防曬連帽外套」特價790元（原價990元）

◾️現折100元！全系列「太陽眼鏡」特價490元（原價590元）

◾️481617「AIRism防曬無縫袖套」特價249元（原價290元）

◾️481951童裝「AIRism極細網眼坦克背心」特價149元（原價190元）

◾️481993女童「AIRism棉質細肩帶背心」特價149元（原價190元）

◾️483414童裝「AIRism棉質印花T恤」特價290元（原價390元）

▲UNIQLO聯名曾圈粉BLACKPINK Jennie與少女時代潤娥的丹麥Cecilie Bahnsen，台灣今開搶。（圖／UNIQLO提供）
▲UNIQLO聯名曾圈粉BLACKPINK Jennie與少女時代潤娥的丹麥Cecilie Bahnsen，台灣今開搶。（圖／UNIQLO提供）
最美聯名開搶！UNIQLO and Cecilie Bahnsen社群爆紅

UNIQLO x Cecilie Bahnsen最美聯名總算今起台灣也登場，主打丹麥同名設計師擅長的立體結構剪裁，結合她近年爆紅的花卉圖騰、荷葉邊、立體雕花與抓皺設計，平價時尚也仙氣滿滿。全系列8款女裝、5款童裝單品共13款設計，價格範圍390元～1490元；日本搶先開賣一周，最受討論的單品為荷葉邊洋裝、荷葉邊T恤、壓褶洋裝、無袖壓褶T恤、壓褶長裙等。

▲台灣UNIQLO感謝祭滿額贈品「保冷購物旅行袋」有5款配色。（圖／UNIQLO提供）
▲台灣UNIQLO感謝祭滿額贈品「保冷購物旅行袋」有5款配色。（圖／UNIQLO提供）
UNIQLO感謝祭優惠！滿額贈送：保冷購物旅行袋

2026台灣UNIQLO感謝祭5月29日（五）至6月4日（四），於網路商店及全台實體店舖，單日單筆消費滿2000元贈送「保冷購物旅行袋」乙個，大容量空間具備保冷內層，貼心設計太陽眼鏡掛勾、收納小口袋搭配袋口拉鍊設計（共5款配色，恕不累贈；每日限量，送完為止）。

▲GU感謝祭必搶神褲現省300元。（圖／翻攝自GU FB）
▲GU感謝祭必搶神褲現省300元。（圖／翻攝自GU FB）
GU感謝祭台灣今開賣！神褲現省300元必搶　最便宜250元起　

2026年GU感謝祭，也在今天5月29日至6月4日登場，推薦版型神褲BARREL LEG錐形牛仔褲、口袋襯衫都「現省300元」必搶；台灣溽暑最需要的吸汗快乾材質DRYT恤則「降價200元」。

◾️最高現省300元！「BARREL LEG錐形牛仔褲」特價690元（原價990元）

◾️最高現省300元！「尼龍口袋襯衫」特價490元（原價790元）

◾️現省200元！「DRY 彈性抽繩寬版Boxy T恤」特價290元（原價490元）

◾️現省200元！女裝「Barrel Ankle輕便錐形褲」特價590元（原價790元）

◾️現省200元！女裝「TUNIC 細肩帶長版裙擺背心」特價590元（原價790元）

◾️現省200元！女裝「BARREL LEG錐形牛仔褲」特價790元（原價990元）

▲GU快乾涼感實穿T恤「兩件折100元」優惠，超多顏色可選。（圖／翻攝自GU官網）
▲GU快乾涼感實穿T恤「兩件折100元」優惠，超多顏色可選。（圖／翻攝自GU官網）
這次GU首度針對當季「快乾涼感」的實穿T恤，推出量購「兩件折100元」的優惠，讓大家可以約朋友一起團購、或是自己直接包色都省更大，尤其兩款提供多達10～15色的顏色可選，只怕選擇障礙啦。

◾️兩件折100元！女裝「DRY短版T恤」原價290元

◾️兩件折100元！女裝「DRY寬版T恤」原價290元

◾️爆款降價100元！女裝「抓褶芭蕾運動鞋」特價690元（原價790元）

◾️爆款降價100元！「肩背包」特價690元（原價790元）

▲GU最新聯名寶可夢夏日海洋系列，今感謝祭同步開賣。（圖／翻攝自GU官網）
▲GU最新聯名寶可夢夏日海洋系列，今感謝祭同步開賣。（圖／翻攝自GU官網）
最新聯名！GU寶可夢新品：有耿鬼和水伊布

GU最新聯名寶可夢Pokémon「夏日海洋」新品，同步今天5月29日全台門市與網路商店開賣；清爽配色的皮卡丘、水伊布（水精靈），還有大受歡迎的耿鬼，提供男裝T恤與童裝可選，價格範圍390元～590元（台北西門店、明曜店、台南新光三越小西門店、高雄漢神巨蛋店無販售童裝商品）。

▲台灣GU感謝祭，滿額贈送「GU LOGO磁鐵燈箱」盲盒。（圖／GU提供）
▲台灣GU感謝祭，滿額贈送「GU LOGO磁鐵燈箱」盲盒。（圖／GU提供）
UNIQLO感謝祭優惠！滿額贈送：LOGO燈箱磁鐵盲盒

2026台灣GU感謝祭5月29日至6月4日活動期間，單筆消費滿1500元，贈送「GU LOGO燈箱磁鐵」盲盒（隨機一組2入）。迷你燈箱全系列以藍黃色調結合「謝謝」、「自由」及「ジーユー（GU）」3款造型設計，背面皆搭配經典GU LOGO，在社群討論度極高。


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...