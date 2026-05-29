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UNIQLO感謝祭台灣今開賣！防曬外套殺590元、

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▲UNIQLO防曬外套下殺590元必搶。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

▲台灣UNIQLO感謝祭今開賣！神級防曬外套首次降價200元，太陽眼鏡也現省100元。（圖／翻攝自UNIQLO官網）





在日本被大讚「防曬效果很棒，可折疊收納，輕便易攜，顏色也很漂亮，非常適合旅行。」連台灣人實穿也認證：「涼感不熱、走路騎車都方便」，今夏台日都爆紅的神級防曬外套，首度降價了。

日本爆紅首降200元！

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現折100元！

▲UNIQLO聯名曾圈粉BLACKPINK Jennie與少女時代潤娥的丹麥Cecilie Bahnsen，台灣今開搶。（圖／UNIQLO提供）

最美聯名開搶！UNIQLO and Cecilie Bahnsen社群爆紅

日本搶先開賣一周，最受討論的單品為荷葉邊洋裝、荷葉邊T恤、壓褶洋裝、無袖壓褶T恤、壓褶長裙等。

▲台灣UNIQLO感謝祭滿額贈品「保冷購物旅行袋」有5款配色。（圖／UNIQLO提供）

UNIQLO感謝祭優惠！滿額贈送：保冷購物旅行袋

▲GU感謝祭必搶神褲現省300元。（圖／翻攝自GU FB）

GU感謝祭台灣今開賣！神褲現省300元必搶 最便宜250元起

4日登場，推薦版型神褲BARREL LEG錐形牛仔褲、口袋襯衫都「現省300元」必搶；台灣溽暑最需要的吸汗快乾材質DRYT恤則「降價200元」。



◾️ 最高現省300元！ 「BARREL LEG錐形牛仔褲」特價690元（原價990元）



◾️ 最高現省300元！ 「尼龍口袋襯衫」特價490元（原價790元）



◾️ 現省200元！ 「DRY 彈性抽繩寬版Boxy T恤」特價290元（原價490元）



◾️ 現省200元！ 女裝「Barrel Ankle輕便錐形褲」特價590元（原價790元）



◾️ 現省200元！ 女裝「TUNIC 細肩帶長版裙擺背心」特價590元（原價790元）



◾️ 現省200元！ 女裝「BARREL LEG錐形牛仔褲」特價790元（原價990元）



▲GU快乾涼感實穿T恤「兩件折100元」優惠，超多顏色可選。（圖／翻攝自GU官網） 這次GU首度針對當季「快乾涼感」的實穿T恤，推出量購「兩件折100元」的優惠，讓大家可以約朋友一起團購、或是自己直接包色都省更大，尤其兩款提供多達10～15色的顏色可選，只怕選擇障礙啦。



◾️ 兩件折100元！ 女裝「DRY短版T恤」原價290元



◾️ 兩件折100元！ 女裝「DRY寬版T恤」原價290元



◾️ 爆款降價100元！ 女裝「抓褶芭蕾運動鞋」特價690元（原價790元）



◾️ 爆款降價100元！ 「肩背包」特價690元（原價790元）



▲GU最新聯名寶可夢夏日海洋系列，今感謝祭同步開賣。（圖／翻攝自GU官網） 最新聯名！GU寶可夢新品：有耿鬼和水伊布



GU最新聯名寶可夢Pokémon「夏日海洋」新品，同步今天5月29日全台門市與網路商店開賣；清爽配色的皮卡丘、水伊布（水精靈），還有大受歡迎的耿鬼，提供男裝T恤與童裝可選，價格範圍390元～590元（台北西門店、明曜店、 台南新光三越小西門店、高雄漢神巨蛋店無販售童裝商品）。



▲台灣GU感謝祭，滿額贈送「GU LOGO磁鐵燈箱」盲盒。（圖／GU提供） UNIQLO感謝祭優惠！滿額贈送：LOGO燈箱磁鐵盲盒



2026台灣GU感謝祭5月29日至6月 4日活動期間，單筆消費滿1500元，贈送「GU LOGO燈箱磁鐵」盲盒（隨 機一組2入）。 迷你燈箱全系列以藍黃色調結合「謝謝」、「自由」及「ジーユー（GU）」3款造型設計，背面皆搭配經典GU LOGO，在社群討論度極高。





