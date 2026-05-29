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泰國移民局宣布推出全新雲端原生行動應用程式「泰國移民管理系統（Thailand Immigration Management System，簡稱 THIM）」，未來國際旅客的入境登記時間有望大幅縮短至3分鐘以內。泰國媒體《民族報》（Nation Thailand）報導，這款名為「THIM」的應用程式由Digital Identity與泰國移民局合作開發，建立在亞馬遜網路服務（AWS）位於泰國曼谷（AWS Asia Pacific (Bangkok) Region）的基礎設施之上。目前，這款App已可在Apple與Android平台下載，國際旅客可在抵達泰國前，直接透過手機填寫數位入境卡。這項消息是28日於曼谷舉辦的「AWS Summit 2026」峰會上正式宣布。泰國移民局副局長Pol Maj Gen Pratya Prasarnsuk強調，在加速通關的同時，國境安全絕不會因此打折。他指出：「泰國移民系統每年需服務約3,000萬名國際遊客，我們有責任確保每位旅客在邊境的體驗都能反映出泰國現代化、好客的國家形象。透過擁抱雲端技術，我們在顯著縮短處理時間的同時，也強化了國家安全能力。」報導指出，數據統計，泰國移民局每年需處理約3,000萬至3,300萬人次的國際入境旅客。基於國家安全目的，泰國法律規定每位訪客入境時均須提交個人與旅行資料。在2025年年中以前，該流程完全依賴紙本表單，既耗時又昂貴。儘管泰國曾推出「電子入境卡」（TDAC），允許旅客透過QR code或專用網站預先登記，但缺點是旅客每次旅行都必須重新輸入所有完整資料。而全新推出的「THIM」App則徹底解決了這項痛點。在新模式下，旅客只需註冊一次，系統便會利用 AI 驅動的光學字元識別（OCR）技術來掃描護照，讀取包含機器可讀區、個人資料頁及內嵌晶片在內的所有三個數據層，並將個人檔案提交給移民局。此後，當旅客再次入境泰國時，僅需更新少數欄位，整個流程可縮短至大約1到2分鐘。當旅客在海關入境櫃檯出示護照時，官員就能立刻看到已完成的數位登記，無需再核對獨立的QR code。