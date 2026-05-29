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▲「護國神山」燈光秀有賽況限制，球團在燈光秀推出時就討論出一套默契，只有在領先和平手時完整的一局才會有燈光秀演出，落後或局中登板拆彈等狀況皆不會亮燈。（圖片提供/富邦悍將）

▲曾峻岳燈光秀3D模擬燈光圖。（圖片提供/富邦悍將）

▲新莊球場在2024年球季後整建，將球場高桿燈全面置換為LED燈光，因此打造出富邦「護國神山」曾峻岳的終結者燈光秀。（圖片提供/富邦悍將）

▲富邦悍將主場DJ勇哥（左）及負責燈光及音樂的愛馬國際技術長楊崇暉（右）。（圖/記者陳云茹攝）

▲燈光秀時中控的氣氛與觀眾席截然不同，每個工作人員都戰戰兢兢在自己的崗位上，才能促成一場完美的秀。（圖/記者陳云茹攝）

▲富邦悍將中控室負責人行銷活動科科長苑容華坦言燈光秀有很多不可控因素，因此執行上比預期困難很多，對於團隊是很大的挑戰。（圖/記者陳云茹攝）

▲富邦育樂總經理陳昭如認為燈光秀能成爲具有代表性的成功案例，除了軟硬體方面規劃，悍將球迷的熱情更是其中一大因素。（圖/記者陳云茹攝）

富邦悍將今（29）日將在大巨蛋展開主場三連戰，除「G!POP流行音樂節」表演引起討論外，曾峻岳在新莊城堡的燈光秀能否在大巨蛋重現也受到球迷期待。《NOWNEWS今日新聞》在大巨蛋主場首戰前，特別專訪曾峻岳燈光秀幕後團隊，帶觀眾看看燈光秀時的中控室是什麼模樣！富邦球團2024年球季後進行新莊球場更新整建工程，其中一個重大更新，是將球場高桿燈全面置換為LED燈光，因此打造出富邦「護國神山」曾峻岳登場的燈光秀，成為中華職棒如今最具代表性的表演之一，還因WBC經典賽球迷自發性燈海點亮東京巨蛋，在台灣棒球界吹起曾峻岳燈光模仿秀風潮，就連Fubon Angels李雅英也效仿。富邦《HANDS UP》應援曲中「來到新莊城堡就拋開所有煩惱」這句歌詞台灣棒球迷十分熟悉，新莊球場被許多人讚譽是一定要親身體驗的「宇宙級」主場。富邦悍將行銷業務部部長姜漢威分享，因為棒球屬於慢節奏運動，需要在比賽空隙中透過團長主持、啦啦隊表演、DJ聲音、甚至是吉祥物和球場美食，讓視覺、聽覺、味覺都得到刺激和串連。在LED燈光硬體更新後放眼國外賽事並不少見的燈光秀表演，投注心力規劃軟體，包含轉播拍攝機位、導播切鏡、球員走位位置，燈光音樂等環節，打造專屬於新莊城堡的燈光秀。負責燈光工程的愛馬國際技術長楊崇暉說明，燈光秀在發想階段觀察球迷反應，把〈將軍令〉這首歌分切成前奏、主歌及爆點三段落，主歌觀眾合唱部分為凸顯互動性，燈光光束須陪襯但不搶鏡，再慢慢營造出爆點，同時要顧及仍在比賽中，盡可能不影響球員、轉播攝影機及現場媒體攝影和觀眾去做打燈設計。楊崇暉透露最初燈光設計時是先以3D模擬，休賽季在新莊球場演練無數次，由於新莊是室外球場，為防止「劇透」當時無法播放音樂，只能以無線電對講機方式讀秒試算燈光與走位。當時負責扮演曾峻岳角色試走的姜漢威則笑說：「那段時間我每天上下班都在聽〈將軍令〉，甚至連做夢也會夢到〈將軍令〉」「護國神山」燈光秀有賽況限制，球團在燈光秀推出時就討論出一套默契，只有在領先和平手時完整的一局才會有燈光秀演出，落後或局中登板拆彈等狀況皆不會亮燈。富邦悍將中控室負責人行銷活動科科長苑容華坦言燈光秀有很多不可控因素，因此執行上比預期困難很多，例如中控室無法聯絡牛棚得知接替登板人選，只能使用望遠鏡或轉播畫面觀察牛棚，「最怕牛棚投手丘上有2到3位投手在熱身，無法確認峻岳會不會登板」，從七局下開始就要備好燈光、音樂、動畫，觀察場上場邊狀況，隨時準備開始。確定是曾峻岳登板，警報也還沒解除，苑容華表示，投手下丘後該怎麼走、走的速度都是沒辦法控制的因素，「我們不可能為了呈現效果好，要求峻岳走慢走快，這是他準備比賽的時刻，應該維持自己的步調。」足見一場完美的燈光秀背後，有多少沒想過的難題。不同於球迷觀賽的澎湃氣氛，中控室實際上是戰戰兢兢的讀秒追蹤，回憶起第一次燈光秀的情景，燈光師楊崇暉笑說當時播放玩當下，腦中只有一片空白，包含姜漢威、苑容華也都說，即使如今已是燈光秀的第二個球季，仍無法在當下觀賞享受燈光秀的氣氛和震撼，都是在賽後從社群上看見球迷影片才知道，「這好像真的是一場很棒的秀！球迷也很喜歡！」被邦迷稱為「乾媽」的富邦育樂總經理陳昭如和燈光團隊都不約而同提到，「護國神山」燈光秀能成爲具有代表性的案例，除了軟硬體方面規劃，悍將家人更是能成功的最大因素，陳昭如表示由於新莊球場屬於1萬人規模的中型球場，非常貼近球迷，悍將家人在曾峻岳登板時自發性開啟手電筒，合唱《將軍令》這首很有氣勢的歌曲才能有這樣的效果，並在日常中模仿，把燈光秀帶進生活中，讓富邦的行銷與球迷的熱情能互相回應。