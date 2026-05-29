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聖安東尼奧馬刺交手奧克拉荷馬雷霆的西區決賽陷入白熱化。在馬刺輸掉關鍵的天王山大戰後，系列賽陷入遭聽牌的落後絕境。曾幫助馬刺兩度殺進總冠軍賽的功勳射手格林（Danny Green）在節目上直言，馬刺少主文班亞馬（Victor Wembanyama）在場上明顯顯露疲態，恐怕已無力帶領球隊逆轉雷霆。在關鍵的第五戰中，文班亞馬全場手感冰冷，15投僅4中、投籃命中率慘跌至26.7%，且整場比賽僅抓下6個籃板。格林日前參加《ESPN》的節目《NBA Today》時，毫不留情地指出這名外星人目前面臨的體能瓶頸。「在我看來，文班亞馬身上明顯出現了疲勞感。他的雙腿在比賽後段根本跳不起來，能量和場上的活躍度都消失了。」格林分析道，「我認為第一戰的延長賽以及季後賽累積的龐大上場時間，已經開始產生副作用。他的籃板數據就能直接反映活躍度，當他能瘋狂抓籃板時，才代表他充滿活力。」格林更點出關鍵數據來佐證雷霆隊防守策略的成功。文班亞馬在G5上半場竟然只抓下1個籃板，且全場在禁區受限區內僅有5次出手，反而被雷霆逼到外線，在20至29英尺的長距離出手了6次。這與系列賽前幾戰文班亞馬予取予求、強打霍姆葛倫（Chet Holmgren）的破壞力大相徑庭。進階數據更顯示，當文班亞馬單場抓下8個以上籃板時，馬刺今年季後賽戰績是傲人的7勝2敗；反之，當他籃板不到8個的時候，戰績僅有2勝4敗。馬刺先前能拿下G1與G4，正是靠著他兩場狂抓32個籃板的宰制級表現。面對淘汰邊緣的生死關頭，馬刺隊總教練強森（Mitch Johnson）賽後也坦言，教練團必須在進攻端幫文班亞馬解套，首要任務就是增加他的出手次數，「他（文班亞馬）單場絕對不能只出手15次。」強森強硬地表示，「就算他這場站上罰球線12次，但如果我們要贏，他單場的得分一定要超過20分。」強森讚許了雷霆隊在第五戰將文班亞馬逼出禁區的防守策略，但他也認為自家球隊會在回到主場的第六戰進行反擊：「雷霆隊做得很好，但我們必須做得更好。從表面上來看，最簡單的調整就是他必須投更多球。但這背後牽涉到很多環節，即使我們在場上有對位優勢，我們也常常沒能打出簡單的傳導、白白浪費了球權。」