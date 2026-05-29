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▲根據知名記者海恩斯（Chris Haynes）指出，文班亞馬在第五戰賽後未依規定出席媒體記者會，但因過往配合度極高，最終僅獲得聯盟的口頭警告。（圖／美聯／達志影像）

NBA西區決賽戰局進入白熱化階段。聖安東尼奧馬刺巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在第五戰罕見地未依規定出席賽後媒體發布會便直接離場，引發外界猜測其是否會遭到聯盟巨額罰款。對此，權威內幕記者海恩斯（Chris Haynes）公開了聯盟決定網開一面的核心內幕，主因在於文班亞馬並不是累犯，且媒體緣極佳，故僅獲得聯盟口頭警告。根據聯盟規定，球員在例行賽與季後賽賽後皆有義務接受媒體採訪，外界原本預期聯盟制服組將會對文班亞馬的神隱行為開出罰單，但內幕記者海恩斯在今日的節目中詳細解釋文班亞馬得以豁免處罰的具體原因。海恩斯在報導中指出：回顧G5天王山之戰，這位21歲法籍新星在今年季後賽中打得最為掙扎的一場，全場比賽他受到雷霆隊防守嚴密牽制，累計出手15次僅命中4球，雖然靠著罰球進帳20分，但這仍創下了他在此系列賽中的單場最低得分紀錄。或許是受到手感低迷與輸球的雙重挫折打擊，文班亞馬在比賽後結束後並未走向休息室接受例行聯訪，也未出席賽後正式記者會。根據現場媒體目擊，他在球場通道直接繞過了前來接應的球團官員，行經媒體區時也未做停留，直接改變行進路線直奔球隊大巴士，將自己隔絕在輿論之外。西區決賽第六戰（Game 6）將於今（29）日回到馬刺隊主場舉行，被逼入牆角的馬刺已無退路。相較於東區決賽那邊紐約尼克在總教練麥克布朗（Mike Brown）靈活活用板凳的思維下、以4：0無情橫掃克里夫蘭騎士，目前正以逸待勞等待西區冠軍出爐。