我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界盃【C組重點預測】誰能晉級？

2026世界盃C組奪冠賠率

球隊 BetMGM FanDuel 奪冠賠率 隱含小組奪冠機率 巴西 -450 -280 +750 約50% 摩洛哥 +400 +450 +7500 約30% 蘇格蘭 +1200 +1000 +17500 約15% 海地 +15000 +10000 +250000 約5%

C組各隊攻防陣型與定位球主罰手總整理

2026世界盃C組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場 / 城市 第 1 輪 6月14日（日） 早上 06:00 巴西 vs 摩洛哥 大都會人壽體育場（紐澤西） 6月14日（日） 早上 09:00 海地 vs 蘇格蘭 吉列體育場（波士頓） 第 2 輪 6月20日（六） 早上 06:00 蘇格蘭 vs 摩洛哥 吉列體育場（波士頓） 6月20日（六） 早上 08:30 巴西 vs 海地 林肯金融球場（費城） 第 3 輪 6月25日（四） 早上 06:00 蘇格蘭 vs 巴西 硬石體育場（邁阿密） 6月25日（四） 早上 06:00 摩洛哥 vs 海地 梅賽德斯-賓士體育場（亞特蘭大） 2026世界盃C組各國球員陣容



巴西正式名單：（Brazil）



主教練：卡洛・安切洛蒂（Carlo Ancelotti）



門將

阿利森（Alisson）

艾德森（Ederson）

本托（Bento）



後衛

馬爾基尼奧斯（Marquinhos）

艾德爾・米利唐（Éder Militão）

加布里埃爾・馬加良斯（Gabriel Magalhães）

達尼洛（Danilo）

揚・庫托（Yan Couto）

吉列爾梅・阿拉納（Guilherme Arana）



中場

布魯諾・吉馬良斯（Bruno Guimarães）

若昂・戈梅斯（João Gomes）

安德烈（André）

盧卡斯・帕奎塔（Lucas Paquetá）



前鋒

維尼修斯・儒尼奧爾（Vinícius Júnior）

羅德里戈（Rodrygo）

拉菲尼亞（Raphinha）

恩德里克（Endrick）

加布里埃爾・馬丁內利（Gabriel Martinelli）

理查利森（Richarlison）



摩洛哥（Morocco）



主教練：穆罕默德・瓦赫比（Mohamed Ouahbi）



門將

亞辛・布努（Yassine Bounou）

穆尼爾・艾爾卡朱伊（Munir El Kajoui）



後衛

阿什拉夫・哈基米（Achraf Hakimi）

努薩爾・馬茲拉維（Noussair Mazraoui）

納耶夫・阿古爾德（Nayef Aguerd）

羅曼・賽斯（Romain Saïss）



中場

索夫揚・阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）

阿茲丁・烏納希（Azzedine Ounahi）

比拉爾・艾爾漢努斯（Bilal El Khannouss）



前鋒

哈基姆・齊耶赫（Hakim Ziyech）

優素福・恩內斯里（Youssef En-Nesyri）

布拉欣・迪亞斯（Brahim Díaz）

阿卜德・艾扎爾祖利（Abde Ezzalzouli）



海地 Haiti



主教練：塞巴斯蒂安・米涅（Sébastien Migné）



門將

尊尼・普拉西德（Johny Placide）

亞歷山大・皮耶爾（Alexandre Pierre）

約書亞・杜維傑（Josué Duverger）



後衛

里卡多・阿德（Ricardo Adé）

卡倫斯・阿庫斯（Carlens Arcus）

尚－凱文・迪韋爾納（Jean-Kévin Duverne）

漢尼斯・德爾克魯瓦（Hannes Delcroix）



中場

勒弗頓・皮耶爾（Leverton Pierre）

丹利・尚・雅克（Danley Jean Jacques）

卡爾・聖特（Carl Sainté）

尚－里克納・貝勒加德（Jean-Ricner Bellegarde）



前鋒

杜肯斯・納宗（Duckens Nazon）

弗朗茲迪・皮耶羅（Frantzdy Pierrot）

德里克・艾蒂安二世（Derrick Etienne Jr.）

路易修斯・迪德森（Louicius Deedson）

威爾森・伊西多（Wilson Isidor）



蘇格蘭（Scotland）



主教練：史提夫・克拉克（Steve Clarke）



門將

安格斯・岡恩（Angus Gunn）

贊德・克拉克（Zander Clark）



後衛

安德魯・羅伯森（Andrew Robertson）

基蘭・蒂爾尼（Kieran Tierney）

史考特・麥肯納（Scott McKenna）

格蘭特・漢利（Grant Hanley）



中場

比利・吉爾摩（Billy Gilmour）

史考特・麥克托米奈（Scott McTominay）

約翰・麥金（John McGinn）

肯尼・麥克林（Kenny McLean）



前鋒

奇米・亞當斯（Che Adams）

林登・戴克斯（Lyndon Dykes）

班・多克（Ben Doak）

萊恩・克里斯蒂（Ryan Christie）



主教練：卡洛・安切洛蒂（Carlo Ancelotti）門將阿利森（Alisson）艾德森（Ederson）本托（Bento）後衛馬爾基尼奧斯（Marquinhos）艾德爾・米利唐（Éder Militão）加布里埃爾・馬加良斯（Gabriel Magalhães）達尼洛（Danilo）揚・庫托（Yan Couto）吉列爾梅・阿拉納（Guilherme Arana）中場布魯諾・吉馬良斯（Bruno Guimarães）若昂・戈梅斯（João Gomes）安德烈（André）盧卡斯・帕奎塔（Lucas Paquetá）前鋒維尼修斯・儒尼奧爾（Vinícius Júnior）羅德里戈（Rodrygo）拉菲尼亞（Raphinha）恩德里克（Endrick）加布里埃爾・馬丁內利（Gabriel Martinelli）理查利森（Richarlison）主教練：穆罕默德・瓦赫比（Mohamed Ouahbi）門將亞辛・布努（Yassine Bounou）穆尼爾・艾爾卡朱伊（Munir El Kajoui）後衛阿什拉夫・哈基米（Achraf Hakimi）努薩爾・馬茲拉維（Noussair Mazraoui）納耶夫・阿古爾德（Nayef Aguerd）羅曼・賽斯（Romain Saïss）中場索夫揚・阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）阿茲丁・烏納希（Azzedine Ounahi）比拉爾・艾爾漢努斯（Bilal El Khannouss）前鋒哈基姆・齊耶赫（Hakim Ziyech）優素福・恩內斯里（Youssef En-Nesyri）布拉欣・迪亞斯（Brahim Díaz）阿卜德・艾扎爾祖利（Abde Ezzalzouli）主教練：塞巴斯蒂安・米涅（Sébastien Migné）門將尊尼・普拉西德（Johny Placide）亞歷山大・皮耶爾（Alexandre Pierre）約書亞・杜維傑（Josué Duverger）後衛里卡多・阿德（Ricardo Adé）卡倫斯・阿庫斯（Carlens Arcus）尚－凱文・迪韋爾納（Jean-Kévin Duverne）漢尼斯・德爾克魯瓦（Hannes Delcroix）中場勒弗頓・皮耶爾（Leverton Pierre）丹利・尚・雅克（Danley Jean Jacques）卡爾・聖特（Carl Sainté）尚－里克納・貝勒加德（Jean-Ricner Bellegarde）前鋒杜肯斯・納宗（Duckens Nazon）弗朗茲迪・皮耶羅（Frantzdy Pierrot）德里克・艾蒂安二世（Derrick Etienne Jr.）路易修斯・迪德森（Louicius Deedson）威爾森・伊西多（Wilson Isidor）主教練：史提夫・克拉克（Steve Clarke）門將安格斯・岡恩（Angus Gunn）贊德・克拉克（Zander Clark）後衛安德魯・羅伯森（Andrew Robertson）基蘭・蒂爾尼（Kieran Tierney）史考特・麥肯納（Scott McKenna）格蘭特・漢利（Grant Hanley）中場比利・吉爾摩（Billy Gilmour）史考特・麥克托米奈（Scott McTominay）約翰・麥金（John McGinn）肯尼・麥克林（Kenny McLean）前鋒奇米・亞當斯（Che Adams）林登・戴克斯（Lyndon Dykes）班・多克（Ben Doak）萊恩・克里斯蒂（Ryan Christie）

2026年世界盃足球賽將於6月11日開打，C組是一個以1支傳統豪強與3支黑馬的有趣組合。由「五星森巴」巴西領銜，加上卡達世界盃4強奇蹟摩洛哥、歐洲鐵血風格的蘇格蘭，以及暌違52年再次闖進會內賽的加勒比海強權海地組成，這組最大看點在於巴西與摩洛哥榜首之爭，以及在48強新制下（分組前二晉級，另有8個成績最好的小組第三也能晉級），蘇格蘭與海地如何死裡求生。《NOWnews》將為讀者預測這一組哪些球隊能晉級、相關賠率、各隊攻守戰術風格、賽程以及已知球員陣容。巴西無疑是本組實力最強的隊伍，這屆賽事他們正式由戰術大師安切洛蒂（Carlo Ancelotti）帶領，球風從過去的過度依賴個人即興發揮，轉變為更講求戰術平衡與高效率的控球。優勢： 鋒線星光熠熠，維尼修斯（Vinicius Jr.）正值巔峰，具備獨力撕裂任何防線的能力。安帥的到來讓球隊在陣地戰與攻守轉換中顯得更有紀律。隱憂： 他們在南美區資格賽的表現其實並不穩定（18場輸了6場），且陣容有高齡化趨勢。36歲的內馬爾（Neymar）雖然入選但狀態能恢復幾成是個問號，中場中路的防守與創造力在面對歐洲或非洲強隊時曾暴露出空檔。上一屆卡達世界盃驚艷全球拿到第四名的摩洛哥，絕對不是省油的燈。雖然更換了總教練，但球隊保留了那套讓歐洲列強頭痛萬分的鋼鐵防守骨架。優勢： 防守極其嚴密、紀律性強。以哈基米（Achraf Hakimi）為核心的右路攻防堪稱世界級，球隊擅長在 4-1-4-1 與 4-3-3 陣型中切換，中場斷球後的快速反擊極具威脅。隱憂： 陣地戰的進球效率有時會陷入停滯。當對手主動放棄控球、擺出鐵桶陣時，摩洛哥如何破冰將考驗他們的進攻創造力。自1998年後再度回歸世界盃舞台，蘇格蘭人踢的是典型英式身體對抗與高強度壓迫。他們在歐洲區資格賽中展現極強韌的防守與死球（自由球、角球）進攻能力。優勢： 中後場擁有豐富的英超經驗，球員身體素質強悍、跑動積極，意志力堅定。面對技術型球隊時，他們的貼身逼搶與高空球優勢能給對方製造大麻煩。隱憂： 腳下技術與核心創造力相對粗糙。一旦在比分上落後，球隊缺乏能夠靠個人技術打破僵局的球星，進攻手段容易被對手預判。海地：暌違52年的神話故事（出線機率：★☆☆☆☆）海地是本組、甚至是本屆世界盃最大的驚奇之一。這僅僅是他們隊史第二次殺入會內賽（上一次是1974年）。能從小組賽殺出，靠的是極強的凝聚力與加勒比海球員天生的爆發力。優勢： 毫無心理壓力。身為小組徹底的下位者（Underdog），他們的球風難以預測，前場球員速度極快，具備冷箭偷襲的亂戰能力。隱憂： 整體戰術素養、大賽經驗與防守體系與前三隊有著明顯的階級差距。在面對巴西、摩洛哥這種頂級強隊時，防線恐難以承受長時間的施壓。根據各大博彩公司的賠率，墨西哥是贏得C組冠軍的最大熱門，摩洛哥、蘇格蘭不相上下。巴西：安切洛蒂的務實平衡（4-2-3-1 / 4-3-3）名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）接掌森巴軍團後，巴西告別了過去過度華麗但散漫的球風，轉向更講求攻守平衡、防守紀律與高效率轉換的體系。進攻陣型： 實戰中常轉為 3-2-4-1 或 4-3-3。核心戰術是「左路孤立與右路超載」。利用右路的拉菲尼亞（Raphinha）或帕奎塔進行密集的傳導拉扯，藉此拉開空間，再長傳轉移給左路處於一對一巔峰狀態的維尼修斯（Vinicius Jr.）進行致命的爆破。防守陣型： 陣地防守時回防速度極快，轉為緊湊的 4-4-2 實施高位壓迫。中場依靠卡塞米羅與布魯諾·吉馬良斯（Bruno Guimarães）進行硬度封鎖。唯一隱憂在於邊後衛前插後留下的身後防空洞。🎯 巴西定位球主罰手點球（Penalties）： 拉菲尼亞（Raphinha）/ 帕奎塔（Lucas Paquetá）自由球（Free-kicks）： 拉菲尼亞（Raphinha）角球（Corners）： 布魯諾·吉馬良斯（Bruno Guimarães）摩洛哥：北非雄獅的鋼鐵反擊（4-1-4-1 / 4-3-3）由新帥穆罕默德·瓦比（Mohamed Ouahbi）接手後，摩洛哥完美保留了卡達世界盃殺入四強的鐵血基因，防守下限極高。進攻陣型： 主要為 4-3-3。進攻高度依賴右路。隊長阿什拉夫（Achraf Hakimi）擁有極強的右路長途奔襲與插上助攻能力，配合皇馬球星卜拉欣·迪亞斯（Brahim Díaz）在前場線條之間的超強創造力，以快速的縱向傳遞與邊路傳中撕裂對手。防守陣型： 經典的 4-1-4-1 落位。由阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）坐鎮單後腰，防線內縮極深且極具紀律性，切斷對手中央滲透的可能。一旦斷球，立刻發動毀滅性的邊路反擊。🎯 摩洛哥定位球主罰手點球（Penalties）： 齊耶赫（Hakim Ziyech）/ 卜拉欣·迪亞斯（Brahim Díaz）自由球（Free-kicks）： 阿什拉夫（Achraf Hakimi）/ 齊耶赫角球（Corners）： 齊耶赫 / 奧納希（Azzedine Ounahi）蘇格蘭：高空轟炸與鐵血壓迫（3-4-2-1 / 5-4-1）總教練史蒂夫·克拉克（Steve Clarke）打造了一支出色的「肌肉型」球隊，球風強悍，極度擅長肉搏戰與死球進攻。進攻陣型： 3-4-2-1。進攻的發動機在左路，由利物浦球星羅伯遜（Andrew Robertson）提供高質量的邊路起球與斜傳。中場的麥克托米奈（Scott McTominay）與約翰·麥金（John McGinn）則扮演「第二突擊手」，極其擅長在第一點被解圍後，外圍跟進暴力遠射或插上爭搶第二落點。防守陣型： 面對強敵時變陣 5-4-1。三中衛體系加上兩翼深度回撤，利用身體對抗在禁區內堆疊人數，極度考驗對手邊路起高球的精準度。🎯 蘇格蘭定位球主罰手點球（Penalties）： 麥克托米奈（Scott McTominay）自由球（Free-kicks）： 羅伯遜（Andrew Robertson）/ 麥金（John McGinn）角球（Corners）： 羅伯遜（Andrew Robertson）海地：加勒比海的速度狂飆（4-4-2 / 4-2-3-1）身為本組實力名列末位的下位者，主教練米涅（Sébastien Migné）採取了極端務實的策略，不與列強在中場控球糾纏。進攻陣型： 4-2-3-1 或大膽的 4-4-2 雙前鋒。進攻手段單一但純粹，依靠前場黑人球員極其恐怖的爆發力與速度，接到後場長傳後直接強吃對手邊後衛，尋求禁區內的亂戰和冷箭。防守陣型： 平行 4-4-2 深度落位。海地在資格賽中暴露出防守體系不夠嚴密、戰術素養較為粗糙的毛病，世界盃上他們必須用更多的奔跑與犯規來彌補防線的防守漏洞。🎯 海地定位球主罰手點球（Penalties）： 納宗（Duckens Nazon）自由球（Free-kicks）： 斯特文·薩巴（Steeven Saba）角球（Corners）： 德里克·艾蒂安（Derrick Etienne Jr.）