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▲台韓生死戰關鍵時刻，東京巨蛋4萬名球迷同時開起手電筒，4萬道光在黑暗中同步閃爍，是計分板之外最深刻的記憶。（圖／記者葉政勳攝）

▲WBC中華隊後援投手曾峻岳成功關門。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

富邦悍將終結者曾峻岳的燈光秀，被譽為中職最成功的球員登場演出，不少人也好奇，曾峻岳最初為何會選擇〈將軍令〉作為出場曲，當被問及此事，曾峻岳感性回憶道，一切都是因為紀念過世的爺爺，「他一直很支持我打棒球，但在我小時候就過世了，沒有看過我比賽，要選出場曲時看到〈將軍令〉這三個字，就想起他，也希望以此紀念他。」曾峻岳燈光秀不只吸引球迷進場意願，場外球迷也跟著效仿，在社群蔚為話題，經典賽時觀眾自製燈海點亮東京巨蛋搭配環繞式的合唱歌聲，把東京巨蛋變成台灣人主場，引起全台關注。而曾峻岳燈光秀之所以能如此成功，與他的出場曲〈將軍令〉有很大關係。曾峻岳出場曲選擇〈將軍令〉，原因和最疼愛他的爺爺有關，曾峻岳表示爺爺曾有打仗經歷，還曾一度要成為將軍，而〈將軍令〉這首歌的歌名讓他聯想到爺爺，「從小爺爺就很支持我打棒球，但他在我年幼時就過世，沒有看過我比賽，要選出場曲時看到〈將軍令〉這三個字就想起他，也希望以此紀念我的爺爺。」最初只是被歌名吸引，但在球迷的討論下，曾峻岳回頭了解這首歌，「我覺得它的歌詞其實滿有意義的，我們在球場上表現有高有低，它傳遞的意念對我們來說滿重要的。」在澎湃氣氛中登板，曾峻岳說：「其實我是享受的，但因為我上場時比賽張力都滿大的，所以心情上要保持平靜」，都是靠賽後球迷標記他的動態去回顧燈光秀。談到今年經典賽東京巨蛋的燈海，曾峻岳難忘意外的感動，「我完全沒想到會有燈光，身在國外比賽雖然知道台灣球迷很多，但當我熱身完抬頭看記分板時，看到大家自發用手機打的燈海，當下非常感動，好像我是在台灣打球一樣，但我馬上把感動收在心裡，專心面對接下來的打者。」擁有台灣棒球最具代表性的燈光秀，曾峻岳享受的同時也背負更多責任感，「有這種待遇但如果丟不好，我自己（心裡）也會覺得很奇怪，所以我反而要讓自己更穩定更有責任感！」