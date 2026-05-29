美國新聞網站《Axios》引述2名美國政府官員的說法，披露美伊已針對一份為期60天的諒解備忘錄（MOU）達成一致，旨在延長停火、啟動伊朗核計劃談判，不過截至發稿時間為止，尚無美國總統川普（Donald Trump）已批准該文件的消息，德黑蘭方面也聲稱，最終文本還沒完全敲定。
根據《路透社》報導，據悉該份MOU將延長停火狀態60天，允許船隻通過荷姆茲海峽，其它內容包含伊朗不尋求核武、美軍封鎖將根據航運流量成本比例解除、荷姆茲海峽航運不受限制、伊朗需在30天內清除海峽內的水雷、優先討論伊朗濃縮鈾處置方式、美國解除對伊朗石油銷售的部分制裁、協助伊朗取得物資及人道援助等等。
報導形容，如果這份文件真的獲得華府、德黑蘭批准，將是自2月28日伊朗戰爭爆發以來，朝著和平邁出的最大一步。然而，消息人士也坦言，川普尚未批准，白宮亦拒絕置評，伊朗媒體則引述德黑蘭談判團隊高層，指出協議文本還沒被最終確認。
有外媒推估，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）沒對這份MOU點頭，可能也是川普還沒有同意的原因之一。
美國再警告阿曼
另一方面，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）當地時間週四在社群平台發文，警告阿曼不要直接或間接協助伊朗於荷姆茲海峽徵收通行費，否則將遭到制裁。
貝森特強調，所有國家都應斷然拒絕伊朗破壞自由貿易的企圖，還說德黑蘭恐嚇區域、恐嚇全世界的日子「已經結束了」。
在這之前，美國財政部週三剛宣布，制裁波斯灣海峽管理局（PGSA，成立於2026年5月5日，未獲廣泛承認），理由是該機構是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）企圖勒索過境船隻的工具，是將國家恐怖主義活動貨幣化的又一舉措。
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報導形容，如果這份文件真的獲得華府、德黑蘭批准，將是自2月28日伊朗戰爭爆發以來，朝著和平邁出的最大一步。然而，消息人士也坦言，川普尚未批准，白宮亦拒絕置評，伊朗媒體則引述德黑蘭談判團隊高層，指出協議文本還沒被最終確認。
有外媒推估，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）沒對這份MOU點頭，可能也是川普還沒有同意的原因之一。
美國再警告阿曼
另一方面，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）當地時間週四在社群平台發文，警告阿曼不要直接或間接協助伊朗於荷姆茲海峽徵收通行費，否則將遭到制裁。
在這之前，美國財政部週三剛宣布，制裁波斯灣海峽管理局（PGSA，成立於2026年5月5日，未獲廣泛承認），理由是該機構是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）企圖勒索過境船隻的工具，是將國家恐怖主義活動貨幣化的又一舉措。
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