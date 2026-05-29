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▲黃仁勳昨日吃兆元宴還親切發食物給周邊記者、粉絲。（圖／記者趙文彬攝）

▲AI認為這張照片的女主角是TWICE的成員彩瑛，殊不知是孫淑媚。（圖／孫淑媚IG@shumaysun）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（29）日的娛樂新聞搶先看，日本天王木村拓哉出道35年，首度宣布來台舉行個人演唱會，日期還是他生日當天，讓歌迷興奮不已。輝達執行長黃仁勳昨晚接過小朋友送他的紅豆粉粿冰棒，當場拆開品嚐，狂讚好吃，直接被25元冰品征服。近日有網友將孫淑媚的照片拿去餵給AI，詢問這是誰，沒想到AI回答這是韓團TWICE的成員彩瑛，讓網友笑翻。木村拓哉昨晚宣布，將於11月13日、14日在台北流行音樂中心開唱，其中13日更是他的54歲生日，等於把生日場獻給台灣粉絲。消息曝光後立刻掀起台日粉絲暴動，這也是他首度在台灣舉行個人演唱會，但目前售票平台、售票日期以及票價、座位圖等資訊都尚未公開，粉絲還要再等等。黃仁勳昨晚在台北「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請台灣重要供應鏈夥伴，包含台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉等人，「兆元宴」再度登上話題版面。而昨晚散場時，有小朋友向黃仁勳遞上一支25元的紅豆粉粿冰棒，黃仁勳也立刻拆開來吃，結果他越吃越涮嘴，不只大讚好吃，還轉頭詢問路人這冰哪裡買得到，親切度破表，讓現場粉絲笑翻。45歲女星孫淑媚近年越活越逆齡，每每出場表演都讓網友讚嘆看起來彷彿是20多歲的少女，更有粉絲形容孫淑媚長得像BLACKPINK成員Jennie。近日則有粉絲在Threads標記meta.ai，丟出孫淑媚的照片問AI這個是誰？結果ai解答是TWICE的成員彩瑛，讓網友全笑翻，直呼孫淑媚現在是連AI都認證的韓星臉。