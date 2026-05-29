《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（29）日的娛樂新聞搶先看，日本天王木村拓哉出道35年，首度宣布來台舉行個人演唱會，日期還是他生日當天，讓歌迷興奮不已。輝達執行長黃仁勳昨晚接過小朋友送他的紅豆粉粿冰棒，當場拆開品嚐，狂讚好吃，直接被25元冰品征服。近日有網友將孫淑媚的照片拿去餵給AI，詢問這是誰，沒想到AI回答這是韓團TWICE的成員彩瑛，讓網友笑翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌木村拓哉宣布台北開唱！54歲生日場獻台灣粉絲　11月攻進北流

木村拓哉昨晚宣布，將於11月13日、14日在台北流行音樂中心開唱，其中13日更是他的54歲生日，等於把生日場獻給台灣粉絲。消息曝光後立刻掀起台日粉絲暴動，這也是他首度在台灣舉行個人演唱會，但目前售票平台、售票日期以及票價、座位圖等資訊都尚未公開，粉絲還要再等等。

📌黃仁勳被25元紅豆粉粿冰棒征服！吃完兆元宴狂問路人：哪裡買的

黃仁勳昨晚在台北「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請台灣重要供應鏈夥伴，包含台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉等人，「兆元宴」再度登上話題版面。而昨晚散場時，有小朋友向黃仁勳遞上一支25元的紅豆粉粿冰棒，黃仁勳也立刻拆開來吃，結果他越吃越涮嘴，不只大讚好吃，還轉頭詢問路人這冰哪裡買得到，親切度破表，讓現場粉絲笑翻。

▲黃仁勳昨日吃兆元宴還親切發食物給周邊記者、粉絲。（圖／記者趙文彬攝）
▲黃仁勳昨日吃兆元宴還親切發食物給周邊記者、粉絲。（圖／記者趙文彬攝）
📌拿孫淑媚照片餵給meta.ai！它秒解答「這是TWICE彩瑛」網笑翻

45歲女星孫淑媚近年越活越逆齡，每每出場表演都讓網友讚嘆看起來彷彿是20多歲的少女，更有粉絲形容孫淑媚長得像BLACKPINK成員Jennie。近日則有粉絲在Threads標記meta.ai，丟出孫淑媚的照片問AI這個是誰？結果ai解答是TWICE的成員彩瑛，讓網友全笑翻，直呼孫淑媚現在是連AI都認證的韓星臉。

▲AI認為這張照片的女主角是TWICE的成員彩瑛，殊不知是孫淑媚。（圖／孫淑媚IG@shumaysun）
▲AI認為這張照片的女主角是TWICE的成員彩瑛，殊不知是孫淑媚。（圖／孫淑媚IG@shumaysun）

相關新聞

木村拓哉出賣老婆！曬工藤靜香缺牙照放閃　祝她56歲生日快樂

黃仁勳婉拒路人請客！直白喊「我比較有錢」　主播笑翻：無法反駁

黃仁勳、魏哲家合體發燒臘飯、蘋果西打寵粉！喊發得跟晶片一樣快

孫淑媚終於公開醫生！超誠意解答12項變美祕訣　肉毒、音波樣樣來

藍詩孟編輯記者

畢業於文化大學新聞學系、在新聞業打滾第6年的編輯，目前專攻娛樂議題，長期關注影視圈動態與明星生活點滴。熱愛挖掘八卦、追尋真相，並在龐雜的訊息洪流中，為讀者篩選最有價值、最具討論度的內容。平時不僅密切留...