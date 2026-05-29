炎熱天氣緊急轉變！氣象專家吳德榮今（29）日在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」表示，今天清晨鋒面雲系在北部海面南下中，伴隨降水回波，梅雨季第4波鋒面南下，全台開始轉雨降溫。中央氣象署一早也針對北北基桃發布大雨特報，時效將持續到晚上，民眾出門上班記得攜帶雨具。
緊急變天今天雨下最猛！梅雨第四波到來「大雨狂炸北北基桃」
吳德榮表示，今天清晨鋒面雲系在北部海面南下中，伴隨降水回波，梅雨季第4波鋒面南下，轉雨降溫，北部23至29度、中部24至34度、南部23至37度、東部23至34度。
吳德榮說，明天鋒面受到破壞，並南移至巴士海峽，各地好轉為多雲時晴，中南部山區午後有對流發展，影響部分平地；周日各地持續晴時多雲，中南部山區午後有局部降雨的機率。不過下周一薔蜜颱風外圍的東北風帶進水氣，北部及東北部轉有局部雨，山區午後有局部短暫降雨，北台灣會轉涼。
中央氣象署今天清晨也對基隆、台北、新北、桃園發布大雨特報。受鋒面影響，北台灣今天易有短暫陣雨或雷雨，即便周六（30日）起鋒面遠離，午後山區仍有雷陣雨，下周一、二受「薔蜜」颱風外圍雲系影響，迎風面北部及宜蘭仍有局部短暫陣雨。
梅雨第五波估計時間出爐！薔蜜颱風明天轉中度颱風襲日本
吳德榮提到，下周三、下周四薔蜜颱風已遠離，西南季風進入南海，台灣氣溫逐日升，大氣日趨不穩定，午後降雨愈來愈明顯；下周五至6月7日梅雨季第5波鋒面挾西南季風的型態醞釀中，降雨強度更強，時間也不限於午後，各國模式都還在調整中，應該持續觀察。
至於薔蜜颱風動態，吳德榮說，根據氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱薔蜜向西北轉北移動，下周一、下周二通過琉球群島附近，再向東北迴轉侵襲日本，明天將增強至中度颱風。歐洲模式（ECMWF）系集路徑模擬圖亦顯示類似的預測，近日有日本行程民眾應該特別注意。
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吳德榮表示，今天清晨鋒面雲系在北部海面南下中，伴隨降水回波，梅雨季第4波鋒面南下，轉雨降溫，北部23至29度、中部24至34度、南部23至37度、東部23至34度。
吳德榮說，明天鋒面受到破壞，並南移至巴士海峽，各地好轉為多雲時晴，中南部山區午後有對流發展，影響部分平地；周日各地持續晴時多雲，中南部山區午後有局部降雨的機率。不過下周一薔蜜颱風外圍的東北風帶進水氣，北部及東北部轉有局部雨，山區午後有局部短暫降雨，北台灣會轉涼。
吳德榮提到，下周三、下周四薔蜜颱風已遠離，西南季風進入南海，台灣氣溫逐日升，大氣日趨不穩定，午後降雨愈來愈明顯；下周五至6月7日梅雨季第5波鋒面挾西南季風的型態醞釀中，降雨強度更強，時間也不限於午後，各國模式都還在調整中，應該持續觀察。
至於薔蜜颱風動態，吳德榮說，根據氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱薔蜜向西北轉北移動，下周一、下周二通過琉球群島附近，再向東北迴轉侵襲日本，明天將增強至中度颱風。歐洲模式（ECMWF）系集路徑模擬圖亦顯示類似的預測，近日有日本行程民眾應該特別注意。