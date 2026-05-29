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緊急變天今天雨下最猛！梅雨第四波到來「大雨狂炸北北基桃」

今天清晨鋒面雲系在北部海面南下中，伴隨降水回波，梅雨季第4波鋒面南下，轉雨降溫

不過下周一薔蜜颱風外圍的東北風帶進水氣，北部及東北部轉有局部雨，山區午後有局部短暫降雨，北台灣會轉涼。

▲今天受到鋒面影響，全台緊急變天開始降雨，北北基桃雨勢最大，今天雨勢是這波鋒面下最大的時間，明天陸續趨緩。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

▲中央氣象署今天清晨也對基隆、台北、新北、桃園發布大雨特報，一直下到晚上，民眾上下班記得要攜帶雨具。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

梅雨第五波估計時間出爐！薔蜜颱風明天轉中度颱風襲日本

下周五至6月7日梅雨季第5波鋒面挾西南季風的型態醞釀中，降雨強度更強

輕颱薔蜜向西北轉北移動，下周一、下周二通過琉球群島附近，再向東北迴轉侵襲日本，明天將增強至中度颱風。