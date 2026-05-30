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冷氣師傅有推薦我可以安裝格力冷氣，說價格便宜也很省電，有人家裡有裝過這牌嗎？」

▲網友近日要汰換家中老舊冷氣，好奇預算有限不考慮一線品牌狀況下，有什麼推薦的冷氣，引起廣大迴響。（圖/記者張嘉哲攝）

安裝冷氣不選日立、大金！中國超強品牌「格力」變新選擇

這牌「格力（GREE）」冷氣，是來自於中國廣東珠海的品牌

在傳奇女企業家董明珠的鐵腕帶領下，格力電器甚至連年入選《財富》世界500強企業。

▲「格力（GREE）」冷氣，是來自於中國廣東珠海的品牌，在中國號稱是「空調界的霸主」，甚至多年入選《財富》世界500強企業。（圖/記者張嘉哲攝）

最大的特色就是以「高CP值」、「變頻節能技術超省電」來吸引顧客

格力冷氣價格有多甜大PK！實際吹過真實體驗分享

大廠牌日立價位約落在3萬元至3.3萬元、大金價位約落在2.4萬至3.3萬不等；格力冷氣大約只要2萬至2.3萬就能入手

▲格力空調成立於1991年，是中國相當知名的電器空調公司，在國際間非常有名，只不過在台灣仍以日系、本土品牌冷氣為最大宗，格力冷氣在台灣較少人安裝使用。（圖/臉書＠翰泰冷氣工程）

開25度搭配電風扇甚至覺得太冷，跟一線品牌吹起來其實根本沒有差別，而且冷氣機型也是一級變頻相當省電。

最近天氣連續數日炎熱，已經有不少人打開家中冷氣，但面對炎炎夏日即將到來，你家的冷氣是否已經老舊需要更換了呢？近日有網友討論，分享自己最近家中冷氣準備升等，礙於預算有限不知道該選擇什麼品牌，結果師傅推薦他名為「格力」的變頻冷氣，讓他好奇大家的安裝經驗，貼文引起廣大迴響。有網友在臉書社團「冷凍技術空調」貼文指出「家裡的老舊窗型冷氣最近快撐不住了，想說準備來換一台變頻冷氣，但預算有限的情況之下，一線品牌不考慮的話，大家都是裝哪一牌的？貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「格力很多小吃店其實都裝這牌，我家後來客廳新裝的也是格力，吹快四年沒壞過也很涼」。然而網友討論的，一開始原本只是一間小型塑膠冷氣組裝廠，後來研發自身核心技術及產品，變成中國不可動搖「空調界霸主」地位，後來甚至行銷到全世界，台灣是從2013年開始正式取得格力電器代理權引進，，近幾年因為台灣天氣太熱，民眾用電量暴增，汰換老舊窗型冷氣時，一線品牌的日立、大金雖然還是主流，但當預算有限時，許多民眾都會選擇相對便宜的格力冷氣，近幾年社群上討論聲量頗高。至於沒買過的人都好奇，格力冷氣價格到底有多甜？記者實際查詢以網購平台PChome來看，都找5坪以內可使用條件、一級變頻冷暖分離型的冷氣機型來看，，甚至拉到7坪內可用的機型，不到3萬元就能買到，價格是真的主打超高CP值。《NOWNEWS》記者也實際吹過待在裝有格力冷氣空間，只能說，如果最近你家中正需要一台冷氣，在有預算考量的狀況下，也許也可以做功課看看格力冷氣是否符合住家需求，畢竟這也是全球知名大牌，只是相對在台灣小眾而已。