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芬蘭大師 Matti Suuronen 傑作：全球不到百棟

國際級珍稀度 ： 全世界現存的 Futuro House 據傳不到 100 棟，萬里翡翠灣則是目前全球極為罕見、且比三芝飛碟屋更早存在的集中聚落。

： 全世界現存的 Futuro House 據傳不到 100 棟，萬里翡翠灣則是目前全球極為罕見、且比三芝飛碟屋更早存在的集中聚落。 時代標誌： 在 1980 年代，這批「太空艙」曾是台灣經濟起飛、追求頂級渡假生活的象徵，日租金曾高達 5,000 元，當年開價百萬（約等同現今千萬）仍被瘋搶。

▲跨越時空的廢墟美感！萬里飛碟屋（Futuro House）雖因長年海風侵蝕而斑駁，但其前衛的球體造型與衰敗的工業風背景，仍吸引無數網美與攝影師朝聖，成為北海岸最神祕的 IG 打卡地標。（圖／IG@sophyhaha2）

北市豪宅區也藏飛碟！億級地主專屬「午睡祕密基地」曝光

▲Google新地標「安和路飛碟屋」，就隱身在北市大安區億級豪宅東南苑對面。（圖／記者徐銘穗攝）

網酸「盤子價」？房市專家揭露買家必看 3 大現實

🟡 風水觀點：公墓舊址與「藏風聚氣」的缺陷

「我到底看到了什麼？」一名網友在 Dcard 房地產板貼出一則待售案件，驚呼新北萬里區竟有一棟外型酷似 UFO、外觀卻斑駁如廢墟的建物開價 1,680 萬元。這棟位於翡翠灣的「太空玲瓏屋」隨即引發爆量討論，網友毒舌狠批「沒看懂盤子長怎樣嗎？」、「霍爾的移動城堡平替版」。然而，這棟看似廢墟的房子，背後竟藏著全球僅存不到百棟的珍稀身分，以及買家必須面對的 3 個殘酷現實。這棟被戲稱為「飛碟屋」的建築，背後大有來頭。其設計理念源自 1960 年代芬蘭知名建築師 Matti Suuronen 的前衛傑作「Futuro House」。這種，當時被視為未來居住的終極想像。值得一提的是，這種前衛建築不只出現在北海岸，台北市大安區億級豪宅區也隱藏著一座「安和路飛碟屋」。這座綠色飛碟屋隱身在敦化南路二段巷弄，與萬里飛碟屋同屬「太空玲瓏屋」系列，現已成為 Google 地圖上的神祕五星地標。不同於萬里的荒廢感，安和路飛碟屋的屋主是當地顯赫地主，其財力雄厚到連《NOWNEWS 今日新聞》過去曾實地訪查，據屋主親友透露，這座台北飛碟屋早期曾是「巨人幼稚園」的一部分，屋主阿嬤曾住在裡面種菜，現在則成為地主專屬的避世天堂，經常回來睡午覺休息。即便多年來有不少人上門開高價詢問，這位億級地主也絕不割愛，讓這座飛碟屋在寸土寸金的北市精華區，與周邊的高價豪宅形成強烈而有趣的對比。儘管有大師光環加持，但面對 1,680 萬的開價，房市專家、消基會董事暨房屋委員會委員張欣民過去曾分析指出，買家必須看清以下現實，否則極易陷入套牢困局：該物件地坪高達 58 坪，但建物權狀僅約 19 坪。專家指出，太空玲瓏屋本身因海風侵蝕嚴重，結構殘值極低，1,680 萬的總價實質上是在反映土地價值。對於建商或財團（如太平洋建設）而言，其最大的價值在於未來的土地整合與開發潛力。雖然 Matti Suuronen 的設計極具藝術感，但玻璃纖維材質導致「夏天如烤箱、冬天如冰庫」。加上北海岸長年強勁的海風，不僅讓外觀斑駁，更讓內部格局難以規劃方正家具。若要翻修至可居住狀態，投入成本恐怕不亞於購買新屋。萬里地區人口外移嚴重，空屋率高達 3 成。目前雖有神祕富商在收購周邊產權，但一般投資者若無具體商業規劃（如特色民宿或聚會場地），在缺乏穩定觀光人潮支持下，轉手難度極高。除了物理條件，風水權威歐崇敬也曾在《台灣大搜索》節目中指出，飛碟屋淪為廢墟主因在於。海景第一排雖美，但缺乏屏障的強風會導致氣場不穩、居住不適。此外，，雖已遷葬多年，但建商當年未大規模換土的傳聞，仍讓部分民眾對該區域的氣場存有隔閡。目前該案開價仍在市場測試買氣，雖然網友多持負面評價，但對於喜愛廢墟攝影或復古建築的粉絲而言，這棟「全球不到百棟」的傳奇建築仍是不可多得的視覺寶藏。究竟 1,680 萬是否能成交？全看是否有具備特殊經營模式的「有緣人」願意為這份情懷買單。