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全台瘋股票，台股今（29）日再度衝高，台指突破4.5萬，國民ETF 0050股價也站上104元，討論度跟著爆棚。巧的是，NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳昨晚在台北愛店「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦兆元宴，一口氣邀來多位台灣科技業大老闆同桌吃飯，名單攤開幾乎就是0050成分股本人到場，包含京元電子董事兼總經理張高薰、台達電董事長鄭平、台積電董事長魏哲家、聯發科執行長蔡力行，讓股民笑翻直呼：「這根本實體版0050！」黃仁勳昨晚在台北席開「兆元宴」，科技圈大咖幾乎全員到齊，包含京元電子董事兼總經理張高薰、光寶科總經理邱森彬、緯創董事長林憲銘、緯創總經理林建勳、奇鋐董事長沈慶行、鴻海董事長劉揚偉、台達電董事長鄭平、緯穎董事長洪麗寗、緯穎總經理林威遠、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、台積電董事長魏哲家、研華董事長劉克振、聯發科執行長蔡力行等人，陣容超豪華。仔細一看出席名單，台積電、台達電、鴻海、聯發科、廣達、奇鋐、緯創、緯穎、京元電子、研華等公司，全都是0050成分股之一，讓這場餐敘彷彿變成「大型ETF真人版聚會」，網友看完名單笑說：「這是實體版0050吧」、「買不到飯局，至少買得到ETF」、「黃仁勳吃一桌，台股跟著開趴」，讓這場「兆元宴」在股市熱潮中更添話題。不僅如此，黃仁勳吃過的台灣美食也都會刮起熱潮，像是、台灣啤酒，昨晚更是一連吃了，讓股民笑喊，下一檔是不是要換食品股噴發，「0050吃完接著布局夜市概念股」。