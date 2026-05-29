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▲Coupang酷澎精選巨星品類，經典風味零食、衛生紙、夏日保養美妝等，WOW會員限時滿額折。（圖／Coupang酷澎提供）

▲家用清潔體積較大、重量較重，聰明選擇Coupang酷澎補貨，火箭速配最快隔日到貨。（圖／Coupang酷澎提供）

618購物節不必等！Coupang酷澎「超夏殺」活動將於5月31日至6月6日限時登場，連續7天祭出WOW會員專屬優惠。活動期間購買指定食品雜貨、個人及家用清潔、美妝保養、母嬰用品、玩具等商品，WOW會員可享「單筆滿888元現折200元」優惠，買越多賺越多，搭配火箭速配最快隔日到貨，商品直送家門口及指定地點，清空購物車就是現在！Coupang酷澎WOW會員每月只需59元，即可享有火箭速配、火箭跨境無條件免運服務，隨時都能輕鬆下單。6月6日前超夏殺活動加碼回饋WOW會員，凡於活動期間購買指定類別商品（部分商品除外），單筆滿888元即可現折200元，每位會員帳號每日限使用1次，需完成線上付款並選擇指定宅配取件方式；活動名額有限，發完為止。首波7天活動最高可現省1,400元，相當於訂閱費賺回23倍。Coupang酷澎持續攜手國際與在地品牌，提供顧客多元新品與經典人氣商品，無論是小量嚐鮮或整箱補貨，都能滿足全家需求。Cadina卡迪那德州薯條、95°C經典原味薯條系列，以多元風味呈現馬鈴薯魅力；而Lay’s樂事洋芋片雞汁風味及九州海苔風味均有擁護者，豐富每個休閒時刻。迎接繽紛夏日，美妝保養品類同樣參與現折優惠。INNISFREE A醇PDRN水光奇蹟，深層舒緩乾燥缺水肌膚，提升肌膚的保濕度與光澤；MISSHA棉花腮紅餅及全系列彩妝用品，則為日常妝容增添青春活力。Coupang酷澎以母嬰用品在台深耕市場，結合「火箭速配」自有車隊配送服務，顧客可彈性選擇長達7天的配送日期，讓育兒家庭補貨更加便利。GOO.N大王輕薄舒爽紙尿布採用透氣材質，讓寶寶肌膚隨時保持乾爽舒適，減少悶熱感；MOTHER-K拋棄式奶瓶吃3餐組則省去清洗與消毒奶瓶的繁瑣流程，成為外出餵奶好幫手。此外，衛生紙與家庭清潔用品也是本波優惠必買品項。倍潔雅好韌真抽取式衛生紙採用PEFC認證紙漿，不含螢光劑與有害化學物質，使用更安心；刷樂植漱口水以自然草本香氣清新口氣，同系列刷樂涼感濕紙巾則以簡約質感包裝融入日常生活。Coupang酷澎也攜手銀行推出WOW會員專屬刷卡回饋。玉山銀行卡友於6月1日至6月3日期間，單筆滿3,000元可現折200元；國泰世華銀行卡友則可於6月1日至6月18日期間，單筆滿6,180元現折618元。實際優惠辦法與限量名額依各銀行公告為準。謹慎理財、信用無價。