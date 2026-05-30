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▲荷莫吉爾在《高校十八禁》露出腰腹間的贅肉，沒有大多數好萊塢男星的6塊腹肌，反而讓網友稱讚，引起熱烈話題。（圖／翻攝自HBO max）

▲李察吉爾在《美國舞男》中展露帥氣臉孔與健美體格，迅速登上「性感男神」寶座。（圖／翻攝自IMDb）

▲荷莫吉爾（右）正式踏進幕前，爸爸李察吉爾（左）雖然為他表現驕傲，卻被傳對他的體態私下感到很尷尬。（圖／美聯社／達志影像）

好萊塢又有新的星二代引起話題！《麻雀變鳳凰》、《軍官與紳士》永遠的男神李察吉爾，大兒子荷莫已經26歲，在HBO max超人氣影集《高校十八禁》與「美胸女神」席德妮史威尼有親熱戲還露出上半身，不過的他的臂肌與胸肌雖然強壯，唯獨沒有6塊腹肌，而是結成一團「游泳圈」，但網友反而為之瘋狂，大讚：「影視節目有人露出一般人的體型，真是太好了，比6塊肌更吸引人。」讓他的片段傳遍網路，成為矚目焦點。荷莫吉爾是李察吉爾與第2任妻子—007《殺人執照》龐德女郎凱芮洛維爾所生，《高校十八禁》算是他正式演戲的第一個作品，自己形容「像是以最酷的方法跳進深水區」。雖然要裸露他卻沒有太過忸怩，網友看到的則是他大方露出腰腹間的贅肉，而不像多數好萊塢帥哥都有洗衣板般的6塊腹肌，直呼：「這才是我們想看的！」一點都沒有因為他的「老爸身材」降火。妙的是李察吉爾當初在好萊塢暴紅，也是靠裸露激情戲的演出，一部《美國舞男》他扮演靠身體賺取貴婦、名媛鐘點費用的牛郎，大膽全裸加上健美的體格，立刻登上性感男神寶座，接下來在《斷了氣》等片也是床戲連連，一度被影評人譏諷只會演情色場面，後來才決心「把衣服穿回來」、靠演技贏回讚賞。歐美媒體爆料，他雖然為兒子的表現驕傲，私下卻又蠻尷尬，因為他信奉身為男主角、銀幕上一定要是最好的狀態。李察吉爾走紅距離現在已經是40多年前，當時的性感紅星不管男女大都有神一樣的漂亮面孔，以及魔鬼般的火辣體格，「贅肉」這種東西不應該出現，他也曾經努力鍛鍊、保有出眾的外表與體態，不太能接受演員疏於體格的維持，也詫異荷莫才26歲，竟然已出現「老爸身材」。當然這些複雜的情緒，李察吉爾不會公開表達，然而他身旁的人士都很清楚他的想法。其實《高校十八禁》真正讓人驚奇的是，演藝圈居然這麼小：席德妮史威尼戲裡和荷莫吉爾發生關係，演她老公的雅各艾洛迪，早先曾經與辛蒂克勞馥的女兒凱亞葛柏交往，而辛蒂正好是李察吉爾的首任妻子。等於荷莫在劇中的「表兄弟」，曾經差點就成了戲外「大媽」的女婿。