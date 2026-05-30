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▲湯姆克魯斯（左）跳沙發示愛，歐普拉（右）看了也傻眼。（圖／翻攝自 Jeremy Nadeau YT）

▲湯姆克魯斯（左）曾經在節目上跳沙發向凱蒂荷姆絲（右）示愛，讓自己連續5年票房在低檔，但兩人結婚仍以離異作收，現在更多年不見面。（圖／美聯社／達志影像）

▲湯姆克魯斯（右）與歐普拉（左）交情不錯，他常上她的節目宣傳新片。（圖／美聯社／達志影像）

在好萊塢走紅40年的湯姆克魯斯，雖然是業界公認極少數仍具強大號召力的最後巨星，卻也曾在演藝生涯碰到重大挫折，尤其是21年前的5月，他在歐普拉的節目上，當著現場一堆觀眾的面前，公開說道：「我戀愛了！」然後跳上原本坐著的沙發，向女友凱蒂荷姆絲示愛，引發嚴重的後果，很多人覺得他怪怪的，讓他形象下滑、後面更連5年票房走下坡，付出慘重代價。湯姆克魯斯在好萊塢向來是矚目焦點，儘管粉絲無數，卻一直有人因為他堅守宗教信仰、配合教中規定，有一些不近人情的作法，早覺得他有點怪，而在歐普拉的節目上，他異常興奮跳上沙發表明在戀愛中，讓這群觀眾更加深「他很奇怪」的印象，很難再接受他扮演帥氣英雄。「湯姆克魯斯跳沙發」成為當年最熱門的關鍵字之一，對他的事業卻是大扣分。眾所皆知，湯姆克魯斯重視事業與工作遠多過私人生活，跳沙發造成那麼大的殺傷力，自己應該也始料未及。他本來是為了宣傳和史蒂芬史匹柏合作的《世界大戰》，才會去上歐普拉的節目，哪知道他的激情表現造成反效果，當年安排通告的宣傳人員也被電影公司炒魷魚。儘管《世界大戰》還是在北美熱賣，隔年《不可能的任務3》賣座創下系列最低，湯姆克魯斯的票房成績開始連續5年在低檔。即便是和勞勃瑞福與梅莉史翠普合作的《權力風暴》，也落得票房、評價都落空的結果。與卡麥蓉狄亞合作的《騎士出任務》表現也明顯不如預期，當時連《不可能的任務》系列都特別引進傑瑞米雷納扮演的新角色，以便湯姆克魯斯若玩不下去剛好接棒成為新主角，要不是第4集大為叫好叫座、挽回湯姆克魯斯的行情，他很可能早就會退下一線天王的位置。為何湯姆克魯斯跳沙發會有那麼大的衝擊？首先他與因為主演熱門青春劇《戀愛世代》大受歡迎的凱蒂荷姆絲，幾乎沒人會將他們連在一起，更甭提接受他們愛得火熱，因而那麼高調的示愛充滿「演」的斧鑿感；再者他和妮可基嫚那時雖已離婚4年，依舊有人覺得他們是「契約婚姻」，認為湯姆克魯斯一舉一動都是為了鞏固事業，十分虛偽，對於他當眾展露談戀愛的喜悅，只感到尷尬、詭異。曾經為了這段感情差點賠上事業，湯姆克魯斯儘管與凱蒂荷姆絲生了女兒舒莉，一度也常以「一家三口」的幸福模樣出現，最終凱蒂打定主意要離婚，湯姆克魯斯無法阻止，兩人各走各路，到現在已經超過10年沒碰面，外界也不認為他們會和好，與媽媽在一起生活的舒莉也早就放棄父姓。現在看來他跳沙發示愛，真的沒有任何幫助，好在並未毀掉他的演藝行情，他至少還保住了自己最重視的事業。