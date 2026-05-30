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▲瓦賽爾（Devin Vassell）在上一戰對霍姆葛倫（Chet Holmgren）送出驚天巨鍋，馬刺期望在搶七大戰中持續展現這種強悍的「惡霸」態度。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺將於明（30）日迎來成軍以來的首場Game7生死戰。他們的對手是由兩屆MVP領軍、陣容深厚且戰術素養極高的奧克拉荷馬雷霆。不過，如果聖安東尼奧能把那股「火」帶上球場，雷霆在這場退無可退的死鬥中將難以倖存，文班亞馬（Victor Wembanyama）也拒絕當乖寶寶，要靠著高壓防守徹底讓雷霆進攻崩潰。若想要拉下衛冕軍雷霆，聖安東尼奧從開球那一刻起，就應該專注於展現他們在力量、速度與運動能力上的絕對優勢。然後，他們必須讓雷霆球員清楚感受到這一點，就像前一戰瓦賽爾（Devin Vassell）對霍姆葛倫（Chet Holmgren）所做的那樣。除了那位身高直逼摩天大樓的法國天才之外。雷霆在緊張時刻往往會表現出一種漫不經心的神態。馬刺則完全相反。帶領他們前進的那個人，最近才剛對記者發表了一段經典名言，「我拒絕背負隱藏情緒的重擔，」文班亞馬說。雷霆並不喜歡對手把比賽弄得比他們更難看。他們更喜歡從掌控大局的位置來運作整場賽事節奏，而聖安東尼奧卻屢次透過將這些球權轉化為「私人恩怨」，剝奪了對方的這種舒適感。只要裁判願意讓球員們放開來打，肢體對抗與情緒的釋放都將對馬刺極為有利。馬刺想要贏下G7生死戰，必須貫徹他們在本賽季無數戰役中鍛造出的，當其他球隊意識到這群天賦異稟的年輕人已經準備好邁向下一階段時，很快就開始對他們施加肢體對抗。然而，馬刺並沒有退縮，反而以更強大的力量回擊，成為了主動出擊的一方。G7的勝負往往取決於執行力，但也同樣取決於信念。雙方都對彼此的戰術瞭若指掌，也都知道如何反制。最終的差異，或許就在於誰更願意將自己的球風與個性強加在比賽之中。如果馬刺能夠複製G6的防守強度，持續壓制雷霆角色球員的三分火力，並讓文班亞馬主宰禁區攻防兩端，他們確實有機會在客場完成驚奇之旅。對雷霆而言，一旦比賽再次陷入肉搏戰與低比分消耗戰，他們將面臨本季至今最嚴峻的一次考驗。搶七大戰的答案很簡單：誰能掌握比賽節奏，誰就有機會拿下前往總冠軍賽的最後一張門票。