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▲馬刺展現出防守紀律和不想回家的血性，對於「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）進行了高強度的身體對抗，不讓他輕易獲得犯規。（圖／路透／達志影像）

▲馬刺狀元郎文班亞馬(Victor Wembanyama)在防守端展現了恐怖的統治力。他帶領球隊在Game6上演了一場防守大師課，成功將西區決賽逼入Game7搶七大戰。（圖／美聯社／達志影像）

NBA季後賽西區決賽即將進入搶七生死戰，聖安東尼奧馬刺隊在第六戰靠著少主文班亞馬（Victor Wembanyama）砍下28分、10籃板與3阻攻的帶領下，以118：91大勝衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊，將系列賽強行逼入第七戰。這場60勝頂級強權的終極決戰，將於台灣時間週日上午在雷霆主場展開。針對「馬刺、雷霆G7誰贏」這個全球球迷最關注的話題，《ESPN》也運用大數據推測出最新勝率。根據《ESPN》最新開出的勝率預測，坐鎮主場的衛冕軍雷霆隊獲得了59%的勝率，被看好能連續兩年殺進NBA總冠軍賽；而陣中主力多為首度面臨搶七考驗的馬刺隊，則只有41%的晉級機率。而在國際賭盤部分，FanDuel運彩同樣看好主場勝率高達6勝1敗的雷霆隊，開出雷霆讓3.5分的盤口，總分盤則落在212.5分。儘管眾多預測都認為雷霆能夠闖進冠軍賽，但衛冕軍此時正遭遇嚴重的傷兵低潮。雷霆隊官方已正式宣布，二當家「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams）與替補後衛米契爾（Ajay Mitchell）皆確定缺席搶七大戰，這讓雷霆的調度捉襟見肘。此外，馬刺隊本系列賽動用卡斯特（Stephon Castle）、哈波（Dylan Harper）等年輕側翼輪番上身體，成功將雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的投籃命中率壓制到僅剩37.9%。面對輸球賽季就結束的絕境，SGA直言：「G7是我職業生涯至今最重要的一場比賽。在自家主場很棒，但那並不代表什麼，如果我們表現不夠好，賽季就會結束。」 雷霆此役將高度仰賴季後賽大爆發、場均轟下15.3分的頂級綠葉卡魯索（Alex Caruso）繼續扮演板凳神兵。相較於去年兩度挺過搶七大戰、經驗老道的雷霆隊，這場比賽將是年僅22歲的文班亞馬，以及哈波、卡斯特等年輕馬刺核心人生第一次的G7生死戰。不過，這群恐怖青年軍絲毫沒有畏懼，文班亞馬在第六戰不僅帶隊在第三節轟出22：0的海嘯攻勢葬送雷霆，更成為馬刺隊史繼「海軍上將」羅賓森（David Robinson）與「石佛」鄧肯（Tim Duncan）後，唯一能在單一季後賽完成5場「25分、10籃板」的球員。談到將前往客場面對 41% 勝率的劣勢，文班亞馬展現領袖氣質：「沒有退路，感覺就是激發最好表現的機會，我們相信籃球之神。」 攻守全能的20歲榜眼新秀哈波也興奮表示：「這絕對是我人生中最大的一場比賽，我們會上去拼盡全力，把一切毫無保留地留在場上。」翻開NBA季後賽歷史，在過去159次的搶七大戰中，主場球隊拿下117次勝利，勝率高達73.6%，這也是雷霆在ESPN預測中獲得59%較高勝率的最大原因。然而，歷史也指出，在過去連續11個賽季中，每年至少都有一支客場球隊能在G7偷走勝利，本賽季至今也已經出現過兩次客場搶七過關的案例。一邊是擁有奪冠經驗與主場優勢的雷霆，一邊是擁有怪物巨星的年輕馬刺，究竟是衛冕軍能捍衛主場，還是斑馬能率隊跨入總決賽殿堂？這場全美直播生死決戰，答案即將在明日揭曉。