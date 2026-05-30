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一邊是擁有千年底蘊的文化之都倫敦，一邊是近年來愈來愈紅的東南亞學術城碧瑤，你會怎麼選？Podcast 節目《東南亞夯什麼》最新一集邀請到就讀華盛頓高中的高二學生李蒙，與節目主持人詹凌瑀展開一場「英、菲遊學大對決」。李蒙不僅分享了她14歲獨自勇闖大英帝國的驚人經歷，更揭秘兩地遊學背後巨大的預算差距與生活衝擊。如果是曾出國遊學的台灣學生應該都體會過在異國那種孤獨、不太自在的時光，尤其是當住宿生活要和當地人一起時，不論語言、文化、生活習慣等隔閡一定都更讓人感到更加強烈的「必須獨立」感受，在這次的節目當中，李蒙就提到在國中畢業那年就獨自前往倫敦進行為期兩個月的深度遊學，當被問到為什麼沒人陪時，她也忍不住笑稱「因為錢只夠買一個人的機票！」，她甚至開玩笑說，如果媽媽跟著去，媽媽會一直黏著她，讓她失去獨立探索的機會，而這趟旅程雖然需要抓緊預算，但也讓她在倫敦住了三間不同的寄宿家庭（homestay），體驗了極致的獨立生活。過去想像當中的倫敦是充滿藝術氣息的大城市，但對李蒙來說，她的「倫敦初體驗」卻有些慘痛。在節目當中，她回憶起之前在寄宿家庭遭遇了 600 英鎊（約新台幣2萬多元）現金被偷的慘事，她回憶道在發現錢不見後，立刻向學校反應，並懷疑是轟媽或當時住在當地的另一名女生所為，因為當時家中只有這兩個人，也隨即提出更換寄宿家庭的要求，但因為學校規定更換寄宿家庭必須等到週末，而偷竊事件發生在週一，導致她必須在那間充滿敵意的房子裡「咬牙堅持」最後四天。沒想到，對方得知李蒙向學校檢舉後，不僅氣到狂敲她的門，指責李蒙跟學校說「錢是她或另一人偷的」這件事「非常失禮」，更讓她在等待換宿的最後幾天裡，心理壓力極大，轟媽更採取了完全不跟她講話的冷戰態度，兩人唯一的互動僅剩下李蒙回家時對方下樓開門。這段經驗更讓當時年僅 14 歲、獨自在異國遊學的李蒙感到相當受挫，也是她倫敦之旅中最慘痛的回憶之一。飲食方面更是文化衝擊。李蒙回憶在倫敦中國城花了 16 英鎊（約台幣 600 多元）點了炒飯和土豆絲，結果端上來的是「像倒了四分之一沙拉油」的油膩食物，而且即便她用中文要求「很辣」，吃起來卻完全沒味道，她也直言，在倫敦唯一的靈魂救贖就是連鎖手搖飲店 CoCo，因為那是唯一能喝到的熟悉家鄉味。若比較起倫敦和碧瑤的留學生活，她則坦言比起倫敦需要每天早起、研究複雜地鐵系統通勤上學的疲累，李蒙表示自己其實更喜歡碧瑤的「宿舍懶人模式」，在碧瑤，她可以睡到最後一刻，刷個牙下樓就能上課，還有包吃、包洗衣服的服務。在學習成效上，李蒙認為碧瑤強大的「一對一」教學能快速提升單字量與文法，是練功的好地方；倫敦則以團體討論為主，老師會強制cue學生回答問題，雖然對語言進步感偏重於口說自信，但最大的收穫是開拓了國際觀與眼界。兩地的開銷也是天壤之別，李蒙透露，倫敦兩個月花費約新台幣45萬元，而在碧瑤待同樣時間只需約新台幣15萬元，雖然倫敦貴得嚇人，但李蒙認為每週末看《獅子王》等音樂劇、逛大英博物館看歷史文物的震撼感，是「在台灣花四、五萬買不來的經驗」。如果時光倒流，李蒙建議大家應該「先去碧瑤練功，再去倫敦社交」，她解釋，先在菲律賓透過大量練習把英文底子打好，再去英國時才能更流暢地解釋自己的文化，並跟不同國家的同學進行更有深度的文化交流。