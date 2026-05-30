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高雄市鹽埕區光榮街一處長期無人居住之老舊木造空屋疑因連日降雨今（30）日上午坍塌，工務局獲報後立即派員到場了解，經研判疑因連日降雨導致建築物結構劣化，部分構件及屋體發生坍塌情形，並影響周邊巷道通行。所幸坍塌時未造成人員傷亡，周邊巷道通行受阻情況也已排除。坍塌空屋位於鹽埕區光榮街81巷，工務局獲報後立即派員了解，現場由市警察局及消防局協助進行警戒及安全維護。經查該建物為老舊閒置空屋，坍塌後部分木構件散落巷道，另鄰近住戶一度受影響無法順利進出，消防人員已即時協助排除，現場未造成人員傷亡。為避免建物持續坍塌危及公共安全，工務局違章建築處理大隊隨即派員進場處理，針對倒塌物及有危險之殘存構造進行緊急清除及安全防護措施，並持續監控建物現況，以維護周邊居民及用路人安全。工務局提醒大家，近期受鋒面及降雨影響，老舊建築物、閒置空屋及年久失修建物易因雨勢造成結構損壞，本局呼籲所有權人應善盡管理維護責任，定期檢視建築物安全狀況，如發現建物有傾斜、龜裂、剝落或其他危害公共安全情形，應儘速處理改善，以維護公共安全。