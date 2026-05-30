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Meta AI從何而來？整合進Threads被台灣人給玩壞

官方都有清楚表示，AI生成資訊可能不完全正確，仍須自行查證

就被AI認為是本人，網友告知它這是潘若迪，它仍堅信那是席琳狄翁，場面相當爆笑。

▲Meta AI新功能在Threads上線，超爆搞笑人臉辨識答案狂錯，潘若迪扮演席琳狄翁被當成本尊。（圖/Threads）

Meta AI被要求開嗆其他AI工具！神回應網友全笑翻

▲Meta AI回覆問題多羅萬象，甚至有網友要它嗆爆其他AI工具，他也回答出來，笑翻不少人。（圖／翻攝自Threads）

Meta AI狂被洗版超級煩！官方3招有辦法降低觸及

可以透過3種方式降低曝光，包括將「@meta.ai」設為靜音、對相關串文按下「不感興趣」，以及隱藏串文底下的AI回覆。

▲官方透露如果不想要被Meta AI洗版的話，可以關靜音、對貼文按下不感興趣等，就可以降低觸及。（圖/Threads）

Meta旗下AI助理「Meta AI」近日正式在台灣Threads開放測試，結果才短短不到幾天，造成大洗版的場面，台灣網友什麼都問AI，要它判別明星人臉、針貶新聞時事、求感情徵友通通都有。然而有趣的是，也有要Meta AI來跟現在最多台灣人使用的AI工具「ChatGPT」、「Gemini」嗆聲比較，結果答案讓許多全部都笑翻表示：「AI吵架真的被玩壞掉。」Meta AI是由Meta最新的Muse Spark模型驅動，結合即時網路搜尋與引用來源，可以協助用戶查詢資訊、參與話題討論，近日Meta將該功能整合到社群平台「Threads」平台上，不過目前功能才剛上線，，未來將會持續蒐集台灣用戶回饋，再進一步優化功能與體驗。結果功能一推出之後，根本就被台灣人給玩壞，在Threads上許多人瘋狂使用「@meta.ai」叫出AI來協助回答各種問題，其中辨識人臉題超多，但Meta AI總是被仿妝給欺騙，像是藝人潘若迪扮演巨星席琳狄翁，除此之外，也有人要Meta AI針對現在台灣人最廣使用的「ChatGPT」、「Gemini」嗆聲比較，結果Meta AI的回應表示：該回應讓大批網友全部笑翻表示「可是Meta AI......沒有人Tag你的話你也是在沒人要聊天的邊緣人耶」、「太好笑根本就在亂嗆一通，是有人Tag你，你才能出現耶Meta AI先生」、「留友看AI吵架，超級好笑」、「真的只有台灣人會叫AI去嗆AI，無言到真的會笑出來，尤其看到回答真的嘴角上揚」、「感覺Meta AI回答是很活潑人性化的！只是錯誤率真的太高了哈哈哈哈哈哈，有待加強」。而新功能才剛上線沒幾天，《NOWNEWS》記者實際滑Threads平均每10則貼文就會出現3則至5則，數量龐大到覺得根本沒辦法看到有效的內容，因為多數使用Meta AI的用戶很多都是在問逗趣的事情，也已經有人發文表示：「不覺Meta AI一直洗版很煩嗎....」、「Meta AI被台灣人大濫用，想看有趣的東西都被蓋掉」等。對此，官方也有提出政策表示，用戶若不想一直看到Meta AI內容，此外，官方也提醒，Threads上的Meta AI互動皆為公開內容，所有人都看得到，且AI生成資訊可能不完全正確，民眾千萬不要一昧相信，應該還要自行查證。