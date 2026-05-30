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人體接觸僧帽水母後，可能出現劇烈灼痛、皮膚紅腫、水泡、燒灼感及類似鞭痕的紅色傷口，部分患者還可能出現頭暈、噁心、嘔吐、肌肉痙攣、心律異常或呼吸困難等症狀

* 使用海水沖洗患處

* 避免使用淡水沖洗，以免刺激更多毒刺細胞釋放毒液

* 小心移除殘留觸手（避免直接接觸）

* 儘速前往醫院或醫療站接受治療

泰國南部旅遊勝地普吉島近期接連發現劇毒海洋生物「僧帽水母」（Portuguese Man o’ War）蹤跡，當局已在多個海灘設置警示標誌，並加強巡查工作，提醒遊客從事游泳、浮潛及其他水上活動時提高警覺，以免遭螫傷。根據泰媒《the National》報導，普吉島卡塔諾伊海灘（Kata Noi Beach）救生員於5月29日在岸邊發現一隻被海浪沖上岸的僧帽水母。此前，奈漢海灘（Nai Harn Beach）、亞努伊海灘（Ya Nui Beach）及拉查島（Racha Island）等地也陸續通報發現相關個體，當地政府已在相關區域加強監測，並呼籲遊客密切注意海灘警示資訊。專家指出，僧帽水母雖外觀類似一般水母，但實際上並非真正的水母，而是一種由包含水螅體及水母體的群落組成的群體生物（Siphonophore）。其最具危險性的部分是可長達數公尺甚至數十公尺的觸手，表面布滿毒刺細胞。即使僧帽水母已死亡或被沖上岸，其觸手仍可能保有毒性，一旦人體接觸，仍可能造成傷害。泰國衛生與海洋管理部門表示，。若毒液反應嚴重，甚至可能危及生命，尤其是兒童、長者及有過敏病史者風險更高。當局提醒民眾，若發現僧帽水母，切勿徒手觸碰，也不要撿拾拍照。若不慎遭螫傷，應立即：除了普吉島之外，泰國南部海域近期也出現其他有毒水母聚集現象。泰國自然資源與環境部日前指出，普吉島南方柯艾島（Koh Aeo）附近海域出現大量火水母（Pelagia），密度高達每平方公尺約100隻。這類水母雖體型僅約2至3公分，但同樣具有明顯毒性，接觸後可能造成刺痛、灼熱及皮膚紅疹等症狀。此外，位於攀牙府的Similan Islands National Park部分海域也因發現俗稱「藍扣水母」的有毒物種而暫時關閉部分游泳區域。隨著安達曼海沿岸逐漸進入旅遊旺季，泰國當局表示將持續監測海域生態狀況，並視情況發布警報或限制部分海灘活動。官方呼籲，近期前往普吉島及泰南沿海地區旅遊的民眾，在下水前應先確認海灘公告與安全旗幟資訊，避免接觸不明海洋生物，以確保自身安全。