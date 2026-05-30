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CoCo都可：「買一送一」爽喝芒果綠茶、茉香凍奶青等4大飲料

青山：新品「芒果橘子春青」開喝！6月新店開幕優惠

6月青山新店開幕優惠！

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▲青山「芒果橘子春青」中杯79元、大杯89元。（圖／青山提供）

發發牧場：綿密奶蓋「雲朵芒芒」系列開喝！

大苑子：「香菜芒果冰沙」限量開賣！

▲大苑子「香菜芒果冰沙」中杯99元。（圖／大苑子提供）

芒果價格變便宜了！迎接夏天，手搖飲料也紛紛推出芒果季，CoCo都可表示，「買一送一」爽喝芒果綠茶、茉香凍奶青等4大飲料；青山表示，水果系新品「芒果橘子春青」開喝，6月新店開幕優惠；發發牧場則有綿密奶蓋「雲朵芒芒」系列；大苑子推出「香菜芒果冰沙」限量開賣。CoCo都可表示，天氣變熱就靠「買一送一」外送優惠躲在家消暑。指定品項為茉香凍奶綠L、芒果綠茶L、四季珍椰青L、粉角生椰拿鐵14oz。提醒大家，部分門市不參與本活動；活動限同品項，僅在foodpanda平台，且僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止；各門市外送活動，視門市狀況自行安排販售時間，供應狀況請以foodpanda app門市點餐頁面為主；實際活動詳情及辦法以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主；CoCo都可保留調整本活動內容之權利。青山全新推出「芒果橘子春青」，主打以花香調的春青茶底搭配熟成芒香與橘子，還喝得到芒果肉，酸甜消暑。「芒果橘子春青」中杯79元、大杯89元，甜度、冰塊可調整，最低一分糖。提醒大家，容量M／L可混搭，每人限購兩組，價低優惠；外送／電話／線上訂不適用；優惠不併用（每人限購5杯）；（每人限購5杯）；限到店購買，線上預訂／外送不適用。地址：台中市豐原區中正路236號開幕日：6月6日、6月7日至6月9日（開幕後第2～4日）地址：台南市新市區新和里中正路246號開幕日：6月7日、6月8日至6月10日（開幕後第2～4日）地址：桃園市蘆竹區大竹路506-17號開幕日：6月13日、6月14日至6月16日（開幕後第2～4日）地址：台中市南屯區南屯路二段125號開幕日：6月14日、6月15日至6月17日（開幕後第2～4日）地址：台中市西屯區大鵬路128號開幕日：6月20日、6月21日至6月23日（開幕後第2～4日）地址：苗栗縣竹南鎮博愛街102號開幕日：6月27日、6月28日至6月30日（開幕後第2～4日）地址：高雄市鳳山區五甲三路126號開幕日：6月28日、6月29日至7月1日（開幕後第2～4日）療癒系優格手搖飲料發發也開喝芒果季，初夏新品推出綿密奶蓋「雲朵芒芒系列」，「芒果金萱凍凍奶蓋」以經典金萱茶結合芒果、再覆蓋雲朵奶蓋，濃郁香甜風味還咬得到底部鋪滿Q彈的茶王凍。而夏天消暑則首推「芒果金萱凍凍奶蓋冰沙」，在奶香芒果冰沙裡也有滑順茶王凍，清爽沁涼。發發大杯「芒果金萱凍凍奶蓋」80元、大杯「芒果金萱凍凍奶蓋冰沙」85元。大苑子今夏全台限量新品「香菜芒果冰沙」開賣，嚴選當季愛文芒果現打冰沙，大膽加入新鮮香菜融合草本氣息。「香菜芒果冰沙」指定門市：「北部門市」基隆義二店、市府夢想店、台北南昌店、台北八德店、新店中正店、永和樂華店、土城延和店、林口長庚店、新竹北大店。「東部門市」花蓮民國店。「中部門市」南門店、花壇店、溪湖店、彰化大埔店、鹿港中山店、南投店、台中昌平店、逢甲福星店、台中世貿店、西屯中科店、清水店、神岡中山店、霧峰店。「南部門市」西螺店、嘉義仁愛店、永康中華店、鳳山中山店、台南青年店、高雄自強店、屏東林森店。