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▲「AI智慧路樹監測系統」建置於輕軌行控中心，配合國家地震工程研究中心研發之傾斜儀設備，可即時收集路樹傾斜角度。（圖／高市府捷運局提供）

▲輕軌樹木若發出警示訊號，行控中心接獲警報後將透過無線電通知全線司機員降速警戒。（圖／高市府捷運局提供）

《遠見雜誌》最新施政滿意度調查出爐，高雄市在「道路與交通」範疇以66.7%的滿意度榮登六都第一。近年高雄「輕軌成圓」與「捷運四線齊發」，路網日趨完善，更導入AI交控系統，成功縮短大型演唱會疏運時間，成效深受市民肯定。為讓交通安全再升級，市府捷運局將AI科技延伸至輕軌沿線路樹管理，全面防範颱風豪雨造成大順路段177株雨豆樹及美術館路段23株小葉欖仁斷枝、傾倒風險，提升安全管理效率，讓綠色大眾運輸更具韌性。這套「AI智慧路樹監測系統」建置於輕軌行控中心，配合國家地震工程研究中心研發之傾斜儀設備，可即時收集路樹傾斜角度。傾斜儀採用太陽能自動充電，充飽電可運作一年以上，目前以每小時回傳一次數據為基準。當傾斜角度超過警戒值（2.5度及5度）時，系統將自動透過簡訊、LINE及E-Mail發送預警，即時通報捷運局、行控中心及國震中心，並於地圖精準顯示變異樹木編號與位置。該系統針對路樹修剪後的「回正」角度也能捕捉告警，使維護單位掌握養護成效；捷運局亦會於颱風來臨前，落實沿線路樹防汛修剪與加固措施，確保營運安全萬無一失。輕軌樹木若發出警示訊號，行控中心接獲警報後將透過無線電通知全線司機員降速警戒，避免碰撞危害，並立即派員至現場巡檢，回報有無傾倒及是否影響列車運行，視情況採取加固或修剪措施。捷運局長吳嘉昌說明，輕軌營運維護與時俱進，此系統不僅縮短災害應變時間、減輕人力巡查負擔，更是科技守護綠色運輸與都市生態的具體實踐。未來也將持續運用物聯網與人工智慧科技推動智慧交通，為高雄公共運輸的永續發展做出更多貢獻。