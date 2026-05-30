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馬英九基金會鬧內哄，馬英九不滿調查小組認為蕭旭岑沒貪污，召開記者會揭露蕭旭岑拿一大疊現金並與台商合影照，並質疑這筆錢沒有入帳，對此蕭旭岑日前強調該筆款項都是用作公款，更稱台商怕賴政府查水表所以不敢入帳。對此綠委林俊憲今（30）日表示，收錢是2023年，總統賴清德是2024年5月才就任，關賴清德什麼事？反正什麼事壞事被抓到，通通賴給清德，蕭旭岑說沒有，就好好去面對司法，「不要再賴給清德」。林俊憲說，馬英九基金會演的，真的是比連續劇《台灣霹靂火》還要精彩。為什麼每天都會有非常刺激的情節？因為當事人說的話，不斷地被打臉。很明顯地看出來，就是因為有太多的謊言，所以一個一個爆掉後，故事就會不斷不斷地演變。林俊憲提到，蕭旭岑說他從來不碰錢，結果一張拿了一大疊鈔票的照片就跑出來。蕭旭岑說是台商捐錢，是因為馬英九的總統卸任總統禮遇快結束了，但禮遇結束是2024年，收錢是2023 年。現在扯出最新的理由，說是台商怕被賴清德政府給查水錶。林俊憲表示，國民黨賴給清德已經成為膝蓋反應，賴給清德已經成為口頭禪，反正什麼事壞事被抓到，通通賴給清德。賴清德是2024才當選總統，5月才就任，蕭旭岑收錢是2023年，那關賴清德什麼事？最後林俊憲說，現在這筆錢，原本是馬英九基金會內部的事，因為查不到帳，是不是被貪污了？馬英九說有，所以提告，蕭旭岑說沒有，「就好好去面對司法，不要再賴給清德」。