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寮國賽宋本省（Xaisomboun Province）一處金礦坑坍塌事故搜救行動出現重大進展。當地時間5月29日晚間，救援團隊成功救出首名受困超過一週的淘金客，為持續多日的跨國救援行動帶來振奮消息。不過目前仍有4名受困者留在礦坑深處，另有2人下落不明，搜救工作仍在持續進行中。根據參與救援的泰國洞穴救援隊成員查克里（Chakkrit Taengtang）透過社群媒體發布的消息，首名受困者於當地時間晚間8時03分順利離開礦坑。現場照片顯示，受困者在救援人員攙扶下步出洞口，隨後立即接受醫療檢查。此次事故發生於賽宋本省隆昌縣（Longchaeng）一處金礦區。據路透社報導，7名寮國村民日前進入礦坑尋找黃金時，因暴雨引發洪水灌入洞穴，導致出口遭阻斷，眾人受困地下超過一週。搜救人員其後確認其中5人生還位置，但仍有2人失聯。救援團隊指出，礦坑內部環境極為惡劣，通道狹窄曲折，部分區域完全被積水淹沒。受困者撤離過程必須穿越數百公尺長的狹小通道，部分路段甚至需潛入水下通過，再以匍匐方式前進，因此救援難度相當高。參與行動的泰國洞穴潛水員表示，首名受困者從受困地點撤離至洞口約耗時37分鐘。救援人員透露，其餘4名已被發現的受困者因體力與健康狀況尚未恢復到適合撤離的程度，因此在完成首人救援後，團隊決定暫停夜間行動，待重新評估路線安全與運輸方案後，再於30日恢復救援作業。參與救援的國際團隊規模也持續擴大。除了寮國與泰國救援人員外，日本、馬來西亞、法國、印尼及澳洲等國專家也陸續投入支援，希望加快搜救進度。救援人員表示，礦坑內部結構複雜，加上洪水與坍塌風險仍然存在，每次進入都必須審慎評估，以避免發生二次事故。現場畫面顯示，當受困者被成功救出時，不少救援人員與家屬激動落淚。先前公開的影像中，受困村民被發現時坐在洞內高處平台上，得知外界已找到他們後一度喜極而泣。目前，救援團隊仍持續監測礦坑結構穩定性，並全力規劃其餘受困者的撤離工作。同時，搜救人員也未放棄尋找另外兩名失蹤村民，希望能盡快確認其下落。當地居民與家屬則持續守候在礦區外，期待所有受困者都能平安返回地面。