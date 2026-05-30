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在燃油、機票與食用油價格上漲帶動下，印尼5月通膨率預計進一步攀升。根據路透社29日公布的經濟學家調查，印尼5月消費者物價年增率（CPI）預估將由4月的2.67%升至2.97%，逼近印尼央行設定的1.5%至3.5%目標區間上緣。與此同時，印尼4月貿易順差預料也將明顯縮小，反映全球能源市場動盪及國內需求變化對經濟帶來的新挑戰。根據路透社針對14位經濟學家進行調查顯示，印尼5月整體通膨中位數預測為2.97%。分析指出，近期非補貼燃料價格調漲、航空票價上升，以及食用油等民生用品價格走高，是推升物價的主要因素。此外，核心通膨率也預計由4月的2.44%升至2.52%，顯示內需市場價格壓力仍持續存在。面對通膨升溫風險，印尼央行（Bank Indonesia）本月稍早已大幅升息50個基點，以支撐近期走弱的印尼盾匯率，同時確保通膨能維持在目標區間內。市場普遍認為，央行此次採取較大幅度升息措施，除了因應通膨壓力，也與近期國際能源價格波動及資本外流風險有關。不過，相較於其他高度依賴能源進口的亞洲國家，印尼政府透過擴大能源補貼，減輕國際油價波動對民眾的直接衝擊。自中東局勢升高及伊朗戰事爆發以來，全球原油市場持續震盪，印尼政府已增加燃油補貼預算，藉此穩定國內油價，避免通膨進一步惡化。在對外貿易方面，經濟學家預估印尼4月貿易順差將降至15億美元，遠低於3月的33.2億美元。調查顯示，4月出口預計年增8.8%，但進口也將成長3.25%，導致順差規模縮水。分析人士認為，進口增加反映國內工業及消費需求仍具韌性，但也可能對未來經常帳及匯率帶來壓力。在全球能源供應不確定性持續升高之際，印尼政府同步加強能源安全布局。印尼政府5月29日正式公布新法規，授權國營機構在國家能源安全受到威脅時，可依據政府與外國供應商簽署的協議，直接進口原油、成品油及液化石油氣（LPG），確保國內能源供應穩定。根據新規定，若發生影響能源穩定供應的重大事件，政府也有權暫停國內油氣出口，優先保障本國市場需求。印尼能源暨礦產資源部副部長尤利奧特（Yuliot Tanjung）表示，新制度將授權能源部轄下研究機構Lemigas執行相關原油進口作業，進口來源甚至可能包括俄羅斯原油。事實上，印尼近年雖仍為東南亞重要能源生產國之一，但隨著國內需求快速增加，已逐漸轉變為原油與燃料淨進口國。面對國際能源市場波動、主要航運路線風險以及地緣政治衝突升高，政府希望透過擴大進口來源及強化能源調控權限，提升供應鏈韌性與能源自主能力。市場分析指出，印尼此次同步面臨通膨升溫、貿易順差縮減與能源安全挑戰，反映全球經濟與地緣政治風險正逐漸傳導至東南亞主要經濟體。未來數月，通膨走勢、國際油價變化及能源供應穩定性，將成為觀察印尼經濟表現的重要指標。