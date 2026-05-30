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馬來西亞移民局出入境管理系統（MyIMMs）28日清晨發生技術故障，導致全國多個邊境檢查站通關作業受到影響，其中連接新加坡與柔佛州的新山關卡更出現大量旅客與通勤族滯留，現場排起長長人龍。馬來西亞內政部29日表示，系統已全面恢復正常運作，事件並非遭受網路攻擊，也未出現資料外洩或遺失情況。根據馬來西亞《星報》及《星洲日報》報導，故障發生於28日凌晨4時30分左右，直到上午9時30分才完全排除，歷時近4個小時。期間全國各地移民檢查站無法正常使用電子出入境系統，移民官員只能改採人工方式辦理旅客通關程序，導致作業速度大幅下降。受影響最明顯的是馬新邊境關卡。由於柔佛新山與新加坡之間每天有大量跨境通勤人口往返，系統中斷後，大批民眾被迫在檢查站排隊等候，不少旅客在社群媒體上分享現場照片與影片，可見通關大廳擠滿人潮，等候時間明顯拉長。馬來西亞內政部發表聲明指出，事故起因於系統技術問題，並非外部駭客攻擊或網路安全事件。當局在故障發生後立即啟動應變機制，由技術團隊展開搶修工作，最終成功恢復所有服務功能。內政部強調，經檢查後確認系統內所有資料均維持完整與安全，沒有出現資料外洩、遭竄改、遺失或損毀的情況。政府理解事件對民眾及旅客造成不便，並對此表達歉意。聲明指出，MyIMMs屬於全天候運作的重要國家基礎系統，每天需處理大量出入境交易與旅客資料，因此政府已著手推動系統現代化與升級計畫，希望提升整體穩定性、處理能力及資訊安全防護水準，以降低類似事件再次發生的風險。近年來，馬來西亞持續推動邊境數位化管理，包括電子通關、自動查驗系統及生物辨識技術等措施，以提升旅客通關效率。然而，此次系統大規模故障也凸顯高度依賴數位基礎設施下，關鍵公共系統穩定性的重要性。分析人士指出，柔佛—新加坡邊境是全球最繁忙的陸路邊境之一，每天通關人次動輒數十萬。一旦出入境系統出現異常，不僅影響旅客與通勤族行程，也可能對兩地物流、商業活動及跨境勞動市場造成連鎖效應。未來馬來西亞政府如何加速系統升級與建立備援機制，將成為各界關注焦點。