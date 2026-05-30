南韓天團「BTS」防彈少年團將於今年11月在高雄世運主場館連唱三場，而6月4日將是售票開賣日，全台粉絲（阿米）全面進入「搶票備戰模式」，根據高雄市民政局表示，近日接獲各大宮廟消息，粉絲紛紛跪求「月老」，皆是為了求能順利搶到票，尤其又以「高雄三鳳宮」的月老姻緣殿，被封為「最強票運新地標」。
為求演唱會門票，粉絲們除了狂練手速、測試網速、準備多裝置同步開搶外，全台各大廟宇也掀起一波奇特的「追星進香團」現象。
據說，台灣追星族近幾年將掌管姻緣的月老，延伸為「與偶像見面的緣分」，所以近期走進全台的月老殿，傳統供桌上除了常見的求姻緣供品外，不時更多了偶像的小卡手燈等周邊小物，或是「演唱會座位圖」，甚至有粉絲會特別挑選偶像的「應援色」來準備甜食供品。眾人更將渴望購得的場次與票種寫在祈福卡上、掛上「姻緣樹」，希望月老精準保佑。
高雄市民政局提到，因為「BTS」防彈少年團11月在高雄辦演唱會，而高雄三鳳宮成為許多粉絲紛紛鎖定參拜重點，因為「高雄三鳳宮」月老姻緣殿今年3月剛安座，近日被譽為最強票運新地標的。而三鳳宮廟方除提供月老參拜攻略及祈福小卡外，近期也推出的創意祈福小物「神明透卡」，成為這波搶票潮中的爆款焦點。
《NOWNEWS今日新聞》記者日前也於高雄關帝廟參拜時親眼見到，月老殿的供桌上的確有演唱會會場座位圖、手燈等，現場參拜信徒更是有不少看起來似乎是不滿20歲的少女。
而Threads上也有網友分享向月老祈求門票的心得：「武廟月老很威喔，已幫我進場數次」、「求月老讓我見到心上人（以這個角度來說符合邏輯）」、「信女求跟男偶像的見面之緣」，也有人笑說：「月老一定是覺得給我門票比給我姻緣容易，才會讓我一直抽中」。
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據說，台灣追星族近幾年將掌管姻緣的月老，延伸為「與偶像見面的緣分」，所以近期走進全台的月老殿，傳統供桌上除了常見的求姻緣供品外，不時更多了偶像的小卡手燈等周邊小物，或是「演唱會座位圖」，甚至有粉絲會特別挑選偶像的「應援色」來準備甜食供品。眾人更將渴望購得的場次與票種寫在祈福卡上、掛上「姻緣樹」，希望月老精準保佑。
《NOWNEWS今日新聞》記者日前也於高雄關帝廟參拜時親眼見到，月老殿的供桌上的確有演唱會會場座位圖、手燈等，現場參拜信徒更是有不少看起來似乎是不滿20歲的少女。