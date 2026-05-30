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洛杉磯道奇隊日籍二刀流巨星大谷翔平，今（30）日在主場迎戰費城費城人隊，續扛「第1棒、指定打擊」重任。大谷翔平此役不僅單場上演雙安演出，更在第3局狙擊費城人強投威勒（Zack Wheeler），連續兩場比賽開轟，這也是大谷連續6年在大聯盟達成雙位數全壘打的壯舉。美國媒體與記者賽後一致盛讚，大谷近期的揮棒軌跡變得更加精簡，打擊全面復甦只是時間問題。道奇隊今日在主場強碰連續5年單季斬獲雙位數勝投的費城人明星右腕威勒。大谷翔平雖然首打席遭到曲球三振，但來到3局下半，道奇以2：0領先、1人出局時，大谷看準一顆指叉球（Splitter）果斷揮棒，以27度的完美仰角、高達99.9英哩（約160.8公里）的擊球初速，將球送上右外野觀眾席。對於大谷翔平成功攻略強投威勒，大聯盟分析師、同時在《Dodgers Nation》撰稿的記者艾斯皮納（Nelson Espinal）敏銳捕捉到了大谷近期的打擊變化，他指出：「大谷翔平從威勒手中開轟了！這是他連續兩場比賽全壘打。你可以注意到，他最近的揮棒軌跡變得更加『精簡』，整個打擊策略與準備動作看起來非常沉穩。這對道奇隊來說是最好的吉兆，大谷的全面爆發本來就只是時間問題而已。」《ESPN》資深記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）也在社群平台發文狂讚大谷近期的復甦：「大谷翔平剛剛敲出了本季第10轟。僅僅在18天前，他的整體攻擊指數（OPS）還一度低迷跌到僅剩.767，但現在，他的OPS已經一路狂飆到.898。」大谷翔平5局下半2人出局後，第3度對決威勒，在滿球數纏鬥下，再度將一顆外角曲球順勢推打成中外野方向的安打，完成單場雙安的全能表現。擔任《NHK BS》球評的前紅襪隊名投岡島秀樹，在轉播中也對大谷的打擊技巧讚不絕口：「大谷現在的狀態真的太好了。第五局那顆球明明是外角曲球，他卻能掌握得如此完美，真是漂亮的打擊。如果連這種球都能被這樣打成安打，對投手來說，真的會投到懷疑人生，不知道接下來還能投什麼球。」