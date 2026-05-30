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台灣師範大學今（30）日舉行畢業典禮，歡送4573名畢業生，和碩科技董事長童子賢應邀演講。他以自身從校園、服役、創業到投入科技與人文公益的歷程，勉勵畢業生離開校園後，要敞開心胸、虛懷若谷，保持「求知若渴」與終身學習能力，這個世界不像考試一樣，從來沒有標準答案，甚至連考試題目都不存在，要自己定義。台師大今年畢業生共有4573人，包括學士班2527人、碩士班1858人、博士班188人，校長宋曜廷致詞時，特別展示用AI模擬自己大學畢業時的情景，並以美國認知心理學家柯林斯（Allan Collins）為典範，柯林斯勇於修正自己早期的論點，知識不是孤立存在，而是紮根於親身參與社群的活動、情境文化中，勉勵畢業生要從觀察者、邊緣參與者、積極參與者、關鍵參與者，到最終成為能型塑社群，創造價值與意義的「核心參與者」，把自己的事情做好，進而能教導別人，如此才能在未來世界中，展現獨樹一格的特色，並能成為領導者。受邀演講的童子賢也提醒畢業生，昨天的世界與今天很不一樣，記憶體從512MB提高到動輒1T，10年前的工作與10年後，使用的技巧、設備、工具都會不一樣，還說現在要趕快跟加油站合照，因為在電動車蓬勃發表下，10年後燃油車就會消失，這是美國也無法動搖的趨勢。童子賢也談到，教科書是前人累積下來的知識，無法完全指引未來，這個世界不像考試一樣，從來沒有標準答案，甚至連考試題目都不存在，「題目要自己定義。」，就像沒有人事先告訴賈伯斯，考題會是智慧型手機，也沒有人事先告訴輝達執行長黃仁勳，考題會是AI，他期許畢業生敞開心胸、虛懷若谷、終身學習，將知識、能力與創新見解，轉化為解決問題、溝通與領導的能力。他更引用蘋果創辦人賈伯斯在史丹佛大學畢業典禮演講中「Stay hungry, stay foolish」的精神，以中文詮釋為「求知若渴、大智若愚」，並強調，如果內心被既有知識填滿，就沒有空間接納新事物，離開校園後，更要維持好奇心與學習動機，才能面對世界快速轉變。