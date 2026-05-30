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效力於洛杉磯道奇的大谷翔平今（30）日在對戰費城人的比賽中，敲出本季第十發全壘打，同時也寫下了日本球員最多、生涯第8度達成單季雙位數全壘打的輝煌紀錄。在球隊2：0領先的第3局、1出局時迎來第2打席，大谷面對對方先發投手惠勒（Zack Wheeler），在1壞球後的第2球，精準鎖定一記低角度指叉球（Splitter）出棒，將球轟進右外野，這是一發第10號的陽春砲。這發全壘打的擊球初速為99.9英里（約160.7公里）、飛行距離374英尺（約114公尺）、仰角27度。大谷繼2018、2019年以及2021至2025年之後，生涯第8度達成單季雙位數全壘打，正式超越了松井秀喜（2003~2005年、2007年、2009~2011年）的7次紀錄，躍居日本球員史上第一人。同時，他的美職生涯總打點也正式達成了700分里程碑。