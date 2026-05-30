5歲以下的孩子是中暑的高風險族群，禾馨醫療小兒科巫漢盟醫師解釋，因為小孩汗腺還沒發育成熟、適應熱的能力較弱，再加上新陳代謝快，皮下脂肪多、血流量少血液循環較差，造成產熱速率高、排汗速度慢，因此更容易中暑。至於外出衣服是不是真的要避開「黑色」，巫漢盟醫師之前接受《NOWNEWS》採訪時表示：顏色不是重點，選對材質比穿對顏色更重要！

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黑色、深藍、深紫都是吸熱顏色

不少家長傳統觀念裡會認為要到戶外活動要避免讓孩子穿「黑色」，這樣的觀念是否正確？《NOWnews》實際詢問兒科醫師，巫漢盟醫師表示，研究發現，確實「黑色」衣服比較容易吸熱，而吸熱多自然增加中暑的機率。

但並非只有黑色，其實深色都有可能有吸熱現象，例如深藍色、深紫色都有可能增加風險。此外，巫漢盟醫師提到，其實顏色不是最重要的主因，現在衣料材質逐年改進，吸濕排汗的效果也都比以往傳統衣料來得好，選對的材質比穿對顏色更重要，也更能預防中暑。

▲天氣熱，在戶外要多補充水分，避免中暑。（圖／禾馨提供）
▲天氣熱，在戶外要多補充水分，避免中暑。（圖／禾馨提供）
另外，不少人外出會攜帶運動飲料，會在流汗後補充電解質，對此，巫漢盟醫師認為，補充水分還是最重要的，雖然在戶外活動流汗會流失某些電解質，但市售運動飲料也號稱有添加電解質，但實際添加的量很少，甚至還有許多糖分，可能會越喝越渴，醫師建議還是補充水分是最實在的方法，而天氣熱會以冰水為首選，但冰水會刺激呼吸道、造成氣管收縮引起咳嗽，建議分次飲水、水溫不要太冰為佳。
 

如果在戶外中暑，巫漢盟醫師4件事提醒
 

1.請務必立即將孩子帶到陰涼處，設法降低體溫鬆脫衣物。

2.用「溫水」擦拭身體，以及搧風來降低體溫。

3.如果孩子意識不清、不要強行灌水，等意識清醒再補充水分。

4.狀況若沒有改善，則應儘速送醫。

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...