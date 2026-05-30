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國民黨新北市長參選人李四川近期被爆出，過去購買板橋地產時，977萬自備款來源不明。李四川今（30）日表示，他第一時間講得很清楚，房屋是用分期付款，每年以他和太太的收入支付，批評相關爆料粉專沒有記名跟證據，民進黨卻藉此一條龍抹黑。網路匿名粉專「集目所」爆料李四川的購屋金流疑雲，李辦昨發布聲明駁斥，稱該筆房產為預售屋，自備款為夫妻二人薪水分年陸續支付，財產申報皆公開透明，一切合理合法，該側翼粉專刻意以匿名報導方式抹黑影射，居心叵測；李四川競辦更指出，該側翼粉專這個月初才成立，多篇報導皆是針對國民黨市長參選人進行抹黑打擊，不禁令人懷疑背後黑手是誰？李四川競選辦公室表示，該粉專目前只有59人追蹤，且該篇匿名報導完全未查證，純粹臆測抹黑，但文章一出立刻就被特定網媒跟進報導，目標明確就是要打擊李四川，一條龍式的抹黑操作如同民進黨陣營的一貫手段，令人高度懷疑，幕後黑手究竟是誰？不過李四川的解釋遭民進黨議員戴瑋姍質疑答非所問，該建案是李四川擔任台北縣工務局長至新北市副市長期間所監管建案，應該要說清楚。李四川今出席「大手牽小手尋寶一起走」親子活動，批評爆料粉專沒有具名也沒有證據，但一出來對手包括民進黨的議員就開始抹黑。李四川轟，這種一條龍的抹黑，他要在這裡呼籲，台灣的選舉沒有必要這樣子，因為從他開始選舉，一路來就一直抹黑，民進黨不要只會抹黑才會選舉，他想到此為止。