日本迴轉壽司再度爆發屁孩惡搞2.0事件，一名擁有萬名粉絲追蹤的日本TikTok創作者帳號mameda134，遭踢爆在「HAMA壽司」（はま寿司／濱壽司）內，惡意拿著「花王洗碗精」狂淋在輸送帶上的壽司，影片瘋傳不只點燃日本民眾怒火，台港網友也砲轟為流量秀下限「根本犯罪」。HAMA壽司認證，從設備與餐盤判斷是在旗下的門市拍攝，怒轟：「絕不寬貸，將對該名男子的惡劣行為追究到底。」
屁孩惡搞2.0！怪男「洗碗精淋迴轉壽司」影片瘋傳
日本迴轉壽司因屁孩舔醬油事件，引起社會大眾關注食安問題。沒想到日前，再度爆發惡搞事件，一名擁有萬名粉絲追蹤的日本TikTok創作者帳號mameda134，在「HAMA壽司」（はま寿司／濱壽司）內，惡意拿著「花王洗碗精」狂淋在輸送帶上的壽司，直到看見壽司冒出泡泡，才拿下餐檯。
完整影片在網路上瘋傳，事後遭踢爆是在TikTok上擁有萬名粉絲追蹤數的創作者，過去作品起底多是各種惡搞食物題材，把壽司丼飯倒扣在桌上以手捏爛、用腳踩碎食物、甚至拿牛奶洗頭、以泡麵洗臉等怪異行徑。讓網友看了還質疑其精神狀況。
這次被炎上的影片，鏡頭拍到了桌上數罐HAMA壽司的醬油，讓眼尖的網友發現，案發現場應該就是HAMA壽司連鎖店。（編按：截至5月30日13:13，該男子疑似關閉或下架該影片，顯示「目前無法觀看影片」。）
不只日本民眾大怒！台港網友也砲轟：流量秀下限「根本犯罪」
怪異男子如此惡劣行徑，在影片曝光後，點燃日本大批民眾怒火；在台灣、香港都設有門市餐廳的「HAMA壽司」，也同樣掀起網友不滿，砲轟為了流量秀下限，根本是蓄意下毒的犯罪行為。
還有讀者表示，自從各家迴轉壽司頻傳食安事件後，現在去吃都會有陰影，希望警方可以硬起來逮捕，業者法務也不要輕易縱放。
而根據日本媒體及官方最新回應指出，業者震驚又憤怒，HAMA壽司表示：「惡劣行為絕對無法容忍，不僅破壞顧客安心用餐的環境，更可能對其他消費者健康造成影響，已將此事視為重大問題處理，絕不寬貸」。官方進一步透露，「未來不排除向警方報案，將以嚴正態度追究責任。」
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日本迴轉壽司因屁孩舔醬油事件，引起社會大眾關注食安問題。沒想到日前，再度爆發惡搞事件，一名擁有萬名粉絲追蹤的日本TikTok創作者帳號mameda134，在「HAMA壽司」（はま寿司／濱壽司）內，惡意拿著「花王洗碗精」狂淋在輸送帶上的壽司，直到看見壽司冒出泡泡，才拿下餐檯。
完整影片在網路上瘋傳，事後遭踢爆是在TikTok上擁有萬名粉絲追蹤數的創作者，過去作品起底多是各種惡搞食物題材，把壽司丼飯倒扣在桌上以手捏爛、用腳踩碎食物、甚至拿牛奶洗頭、以泡麵洗臉等怪異行徑。讓網友看了還質疑其精神狀況。
這次被炎上的影片，鏡頭拍到了桌上數罐HAMA壽司的醬油，讓眼尖的網友發現，案發現場應該就是HAMA壽司連鎖店。（編按：截至5月30日13:13，該男子疑似關閉或下架該影片，顯示「目前無法觀看影片」。）
怪異男子如此惡劣行徑，在影片曝光後，點燃日本大批民眾怒火；在台灣、香港都設有門市餐廳的「HAMA壽司」，也同樣掀起網友不滿，砲轟為了流量秀下限，根本是蓄意下毒的犯罪行為。
還有讀者表示，自從各家迴轉壽司頻傳食安事件後，現在去吃都會有陰影，希望警方可以硬起來逮捕，業者法務也不要輕易縱放。
HAMA壽司怒轟發聲！對男子惡劣行為追究到底：絕不寬貸HAMA壽司從設備與餐盤，判斷出是在旗下的門市拍攝，目前已在追查事發實際店鋪位置。
而根據日本媒體及官方最新回應指出，業者震驚又憤怒，HAMA壽司表示：「惡劣行為絕對無法容忍，不僅破壞顧客安心用餐的環境，更可能對其他消費者健康造成影響，已將此事視為重大問題處理，絕不寬貸」。官方進一步透露，「未來不排除向警方報案，將以嚴正態度追究責任。」