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美國職棒大聯盟（MLB）今台灣時間（30）日芝加哥白襪在主場迎戰底特律老虎。台灣強打李灝宇今在8局上比數2：1領先時上場代打，雖擊球初速飆破150公里，可惜敲成二壘方向滾地球遭刺殺。而白襪在9局下靠著日籍好手西田陸浮的關鍵觸擊強迫取分，逼迫老虎隊發生傳球失誤神奇追平，雙方進入延長賽。雖10局上老虎再度超前，但10局下半白襪強棒巴爾加斯（Miguel Vargas）在兩出局後轟出驚天逆轉再見兩分砲，最終白襪以4：3力退老虎。本場比賽雙方上演投手戰，老虎先發投手梅爾頓（Troy Melton）主投7局僅失1分壓制白襪。台灣「怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）也在8局上、老虎有1分領先時上場代打，他在兩好兩壞後逮中一顆132公里左右的滑曲球（Slurve），擊球初速也破150公里，相當扎實，只可惜形成二壘方向滾地球，遭刺殺出局，結束他在今天的唯一一次打擊機會，打擊率降至0.192。來到9局下半，白襪仍以1：2落後，此時白襪發動奇襲，一、三壘有人時輪到日籍潛力好手西田陸浮（Rikuu Nishida）進攻。西田陸浮精準執行短打觸擊，老虎防線雖然抓到一壘出局數，但三壘跑者班尼坦迪（Andrew Benintendi）全速衝向本壘。面對巨大壓力，老虎隊一壘手托克爾森（Spencer Torkelson）大爆傳將球丟向本壘後方，讓白襪兵不血刃跑回追平分，硬是將比賽拖入延長賽。進入10局上半，老虎靠著肖特（Zack Short）的高飛犧牲打率先護送跑者得分，取得3：2超前，也讓老虎牛棚投手安德森（Drew Anderson）帶著領先登板。然而10局下半，安德森卻踢到鐵板。白襪在自動進壘的跑者羅莫（Drew Romo）推進至三壘後，雖接連出現出局數，但在眼看只差一個出局數就要輸球的關鍵時刻，白襪主力打者巴爾加斯挺身而出，瞄準一顆失投球，轟出左外野方向深遠的兩分全壘打。這記逆轉再見轟不僅是他個人本季第13發全壘打，也直接宣告白襪以4：3帶走勝利，賞給安德森本季第二次救援失敗。雙方也將在台灣時間明天凌晨2點10分繼續進行系列戰第二場比賽，老虎將派出2勝3敗，防禦率 4.28的左投弗蘭伯·瓦德茲（Framber Valdez），而白襪也將派出4勝1敗，防禦率 3.96的左投安東尼·凱伊（Anthony Kay）掛帥先發，不過白襪隊日籍重砲村上宗隆傳出腳部傷情，現在正在接受檢查，明天的比賽是否出賽依然是未知數。