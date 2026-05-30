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▲李多慧被翻出曾穿師大附中制服跳舞拍影片，還把襯衫半脫只剩貼身背心。（圖／翻攝自李多慧IG@le_dahye）

韓籍啦啦隊女神李多慧，日前因穿著北一女制服熱舞，而被一名校友寫長文直呼：「我的文化不是妳的表演服。」進而引發爭議。不料有網友翻出李多慧過往還曾穿過師大附中的制服，大跳NewJeans的〈Supernatural〉，但原本青春洋溢的影片，李多慧卻在途中將襯衫脫到一半，只剩下裡面的貼身細肩帶小背心，該片段近日於Threads瘋傳後，讓不少網友看傻眼直呼：「老實說這看起來比北一女那件事更母湯。」李多慧穿北一女制服熱舞的事件持續延燒後，一名網友翻出李多慧曾在2024年，於個人IG分享過的一段大跳NewJeans〈Supernatural〉的影片。只見影片中，李多慧披著招牌長直髮，散發出青春洋溢的氣息。但不料其中幾個片段，李多慧直接把襯衫脫一半，露出內搭的細肩帶貼身背心。該影片因北一女事件後，再度引發討論，不到一天就吸引了75萬次瀏覽，網友紛紛表示：「我覺得前面都還算青春直到露出小背心⋯」、「為什麼要脫襯衫露出像是貼身內衣的背心，可以不要穿著制服這樣嗎」、「脫襯衫那段超突兀啊，原本穿好好的就是青春健康又可愛的影片啦。」但也有人認為小背心並沒有太過裸露，影片氛圍也感覺非常青春，喊話外界不要放大檢視。回顧本次事件，李多慧日前因在臺北大巨蛋穿北一女制服進行中場熱舞，被一名校友發長文批評此舉有辱北一女校風，李多慧第一時間解釋，透露這次演出是配合「臺北城市主題」所策劃，希望透過青春與活力呈現地方特色，帶給觀眾不同感覺的應援舞台，沒有醜化的意思，並在之後幾天都換上不同服裝帶來精彩表演。