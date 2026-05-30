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▲阿部瑪利亞坦言日本人妻婚後生活並不如想像中幸福。（圖／翻攝自阿部瑪利亞YouTube）

自日本女團AKB48畢業後轉往台灣發展的阿部瑪利亞，近年透過YouTube頻道分享台日文化觀察，累積不少粉絲關注，最近她在影片中討論婚姻與家庭話題，直言許多台灣男性對日本婚姻抱有浪漫想像，認為日本女性溫柔體貼、婚後願意全心照顧家庭，但她認為現實情況與外界想像存在不小落差，坦言日本的婚後生活沒有想像中幸福，也讓不少觀眾重新認識日本家庭文化。阿部瑪利亞指出，日本女性婚後往往需要承擔大量家務與育兒責任，生活壓力並不輕鬆，她舉例說明不少媽媽除了準備家人的餐點外，還得面對來自其他家長的無形比較，尤其在孩子的便當製作上，經常出現互相比較精緻程度的情況，長期下來不少日本媽媽因此感受到壓力與焦慮，甚至將原本單純的育兒工作變成一種社交負擔。阿部瑪利亞進一步提到，日本社會對育兒仍存在不少傳統觀念，部分人認為將孩子交由他人照顧是不夠負責任的表現，因此許多女性即使身心俱疲，也傾向獨自承擔照顧責任，這種被稱為「One-ope育兒」的現象在日本相當常見，意指一個人獨力完成育兒與家務工作，長期缺乏支援系統的情況下，也讓不少媽媽陷入孤立無援的處境。談到婚後生活模式時，阿部瑪利亞表示日本與台灣最大的差異之一在於經濟觀念，她指出許多日本年輕人出社會後便需獨立生活，父母通常不會提供買房或結婚資金援助。另一方面，日本家庭的財務管理大多由妻子負責，不少丈夫每月僅領取固定零用錢，金額甚至只有數萬日圓，因此外界認為日本男性在家庭中掌握絕對主導權的印象，其實與實際情況有所不同。阿部瑪利亞還分享，日本近年逐漸出現各種新型態婚姻關係，例如「週末婚」、「友情婚」及「卒婚」等模式，她解釋由於日本至今仍採夫妻同姓制度，女性婚後多半需要改姓，若日後離婚則必須面對繁瑣行政程序。因此有些夫妻即使感情不如以往，也未必選擇離婚，而是改以保持一定距離的方式維持婚姻關係，形成各自生活、偶爾相聚的新相處模式。