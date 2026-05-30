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台灣民眾黨創黨主席柯文哲日前留言嗆前立委蔡壁如後，一直未公開露面，今天他到台中，陪同西屯區市議員參選人劉芩妤到菜市場宣傳。兩人上次在逢甲夜市發生辣椒水事件，間接造成一名分局長下台，警方全程緊緊跟隨，但掃街中途突然有人吹笛示警，接著「砰」一聲巨響，拿著麥克風的劉芩妤嚇到全身一震，柯文哲則是毫不在意，旁人才提醒，是傳統市場常見的「爆米香」出爐啦！柯文哲上次在台中的公開露面，就是知名的逢甲夜市「辣椒水事件」，日前他因在YouTube留言親嗆蔡壁如，再度引起熱議，今（30）日他從早到晚都在台中，警方自不敢大意，第一站的西屯水湳市場，包括便衣和制服警察總共出動12人。在人來人往的市場內，警方如臨大敵，流著汗疏導人流、一邊注意維安，見有可疑對象立即打手勢示意。和一般候選人造勢有所不同，「柯式掃街」由柯文哲領軍在前，時不時有人跑來鼓勵、跟他合照，偶爾也有人溫和堅定地嗆他兩句，應是主角的劉芩妤則是在後面當麥克風手。眾人在市場走了20幾分鐘，劉芩妤等人邊直播邊討論該繼續走還是折返時，後方突然傳出像警方抓壞人的示警長鳴，有人警惕地回頭望，卻見市場其他人習以為常，柯文哲則像沒聽到似地繼續往前握手、發放宣傳面紙。2秒鐘後再傳「砰」聲巨響，劉芩妤被嚇到一秒石化停在原地！此時好幾人忙著開口解除警報，解釋「是在爆米香啦」！