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台灣人赴日本詐騙案件近年來層出不窮，日本奈良縣又有一位台灣男子涉嫌擔任詐騙車手被當地警方逮捕，姓名長相全都曝光，30歲台灣籍男子黃俊欽供稱有人介紹他去日本打工幫忙「回收包裹」，目前全案仍在調查中。綜合日媒報導，警方表示黃俊欽於4月28日至5月28日期間，涉嫌與同夥共謀，冒充警察致電居住在日本奈良縣天理市的一名80多歲婦人，謊稱「您的手機被用於犯罪活動，若要洗清嫌疑，必須確認您的資金」，藉此騙取現金1300萬日圓。老婦人多次從銀行帳戶提領現金，把大量1萬日圓鈔票裝在信封中，而黃俊欽擔任的就是負責收取贓款的車手角色，黃俊欽28日從婦人家門取走現金時，遭到埋伏警方當場逮捕。黃俊欽對警方表示，：「有人介紹我一份回收包裹的工作，所以我才來到日本」。警方初步懷疑可能與所謂「暗黑打工」（闇バイト）的犯罪模式有關，目前正在進一步調查釐清案情。