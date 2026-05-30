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為了解決嚴重的交通壅塞與空氣污染問題，越南河內計畫從，對進入市中心的機動車輛收取「塞車費」。這也是該市繼收緊燃油機車限制後，最新一波交通管制手段。越南媒體《VnExpress》報導，河內市人民委員會正在就一項決議草案徵求公眾意見，該草案將分階段按環路收費：市中心環路1內從2028年1月1日起收費，環路2內從2030年1月1日起收費，外圍環路3內從2032年1月1日收費。率先實施的一環路是三個環狀線中最內圈的市中心，範圍涵蓋還劍湖（Hoan Kiem）與巴亭郡（Ba Dinh）等歷史核心區域，該處不僅人口最為稠密，也是目前交通運量最飽和、塞車最嚴重的「重災區」。數據顯示，河內擁有約810萬輛機動車，其中包括約700萬輛摩托車（其中約95%使用汽油）和110萬輛汽車。此外，每天還有約120萬輛汽車從鄰近的城市和省份湧入河內。建設廳強調，在道路土地面積有限的情況下，私人車輛的暴增已讓市中心不堪重負，不僅拉長了通勤時間、拉高社會成本，更嚴重污染空氣。當局認為，收取塞車費是「調節私人車輛使用需求、減少交通量並鼓勵民眾使用大眾運輸」的必要手段。事實上，開徵塞車費只是河內整頓交通的其中一條戰線。根據河內市人民議會於2025年11月26日通過的另一項決議，河內將於在一環路內設立首個「低排放區」，屆時將依時段或區域限制燃油機車通行，未來還將逐步擴大禁令。這項舉措源於2025年7月的一項指令，該指令要求河內市徹底禁止燃油兩輪車進入市中心。如今拋出的「塞車費」計畫，預計在同一區域內實施，將在排放法規的基礎上，增加一項經濟威懾措施。