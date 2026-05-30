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▲鄧愷威以「+9」的驚人數據高居大聯盟前段班，與兩屆賽揚名投迪格隆（Jacob deGrom）的滑球、以及當代神獸大谷翔平（Shohei Ohtani）的橫掃球並列相同的恐怖數據。（圖／翻攝自轉播畫面）

▲鄧愷威今日「5局、被敲3安、3責失、4保送、7三振」的數據在大聯盟歷史上過去曾出現過5次一模一樣的成績，而最近一次投出這項數據的球員，已經要追溯到9年前。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓太空人台灣投手鄧愷威今（30）日先發對決國聯中區龍頭密爾瓦基釀酒人，主投5局送出7次三振，被敲3支安打失3分，雖然無緣收下本季第4勝，但整體內容依舊可圈可點。比起帳面上的失分與飛掉的勝投，更值得關注的是當自己最引以為傲的武器被轟出全壘打後，鄧愷威展現出的心態，或許才是他未來能夠在大聯盟站穩腳步的關鍵。本場比賽最受討論的畫面，莫過於喬里奧（Jackson Chourio）將鄧愷威的橫掃球（Sweeper）扛ㄇ出全壘打牆外。對許多投手來說，招牌球種被重擊往往是一種心理考驗，尤其當這顆球已經被外界視為聯盟頂尖等級的武器時，更容易讓人產生懷疑。事實上，鄧愷威的橫掃球本季表現堪稱宰制級。根據大聯盟數據統計，在這場比賽之前，他的橫掃球被打出的長打率僅有0.140，預期長打率也只有0.244，幾乎讓打者束手無策。更誇張的是，大聯盟轉播單位公布的變化球得分價值排行榜中，鄧愷威的橫掃球高達「+9」，不僅高居聯盟前段班，更與迪格隆（Jacob deGrom）的滑球以及大谷翔平的橫掃球並列同一等級。換句話說，這顆球早已不只是好用，而是被公認為目前大聯盟最具殺傷力的變化球之一。然而真正令人印象深刻的，不是這顆魔球有多強，而是被打全壘打之後鄧愷威的反應。賽後受訪時，他直接承認那是一顆失投球。他坦言當時球數落後，想積極攻擊好球帶，結果球投得太內角、位置偏高，位移也沒有達到理想效果，因此遭到重擊。鄧愷威說：「不管多好的球，都一定會有被重傷害、被打全壘打的時候。今天這顆對我來說就是自己沒有把位置投得那麼好，所以它不會影響到我之後對這顆球的信心。」這段回答看似平淡，卻反映出一名成熟投手的重要特質。因為真正優秀的投手都知道，被打全壘打並不可怕，可怕的是開始懷疑自己的武器。大聯盟歷史上從來沒有不會被打的球種，不論是克蕭的曲球、活傳奇韋蘭德的極品速球，還是大谷翔平與迪格隆的招牌變化球，都曾被對手轟出全壘打。所以重點從來不是維持「永遠不被打」的神話，而是能否清楚分辨問題出在哪裡。鄧愷威顯然做到了。他沒有因為一支全壘打就否定橫掃球的價值，反而明確指出問題在於執行品質，而非球種本身。這種思維方式看似簡單，卻是許多年輕投手最難跨越的關卡。因為當武器被破解時，有人會開始逃避使用，但真正的王牌，往往選擇繼續相信自己的優點。更何況，從比賽內容來看，釀酒人其實並沒有真正破解鄧愷威。釀酒人本季是全大聯盟最不容易追打壞球的球隊之一，同時也是保送率名列前茅、三振率偏低的強權打線。但即便鄧愷威此役控球狀況並不理想，仍讓對手揮空13次，追打率高達37%。這代表即使打者知道他要投什麼球，依舊難以掌握擊球時機。這也是為什麼許多美媒看好鄧愷威的原因。他不是那種靠精準控球吃飯的投手，也不屬於每場比賽都能輕鬆投滿7局的頂尖強投，但他的球威與變化球品質，足以讓他持續在太空人的輪值中佔有一席之地。當然，控球依舊是鄧愷威未來需要改善的課題。此役4次保送、第五局連續出現的控球失準，都是他想往更高層級邁進必須克服的問題。但從本季整體內容來看，鄧愷威已經逐漸展現出一名中段輪值先發該有的競爭力。比起數據上的進步，更令人期待的是他的心理成熟度。因為球速可能下滑，變化球也可能失投，但一名投手是否具備面對失敗後仍相信自己的能力，往往決定他的天花板在哪裡。所以這場比賽的重點，也許不是橫掃球挨轟，而是鄧愷威用「相信自己」的霸氣讓人看見王牌雛形。