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追劇不只選Netflix！新平台片超多崛起：好看到翻掉

▲有民眾近期看膩了Netflix，產生改訂Disney+或HBO Max等串流平台想法，引來不少用戶推薦。（圖／翻攝HBO Max官網）

HBO Max是什麼？片數不輸Netflix：《六人行》、《哈利波特》都上架

▲HBO Max上架多部獨家神劇，包含《冰與火之歌：權力遊戲》、《最後生還者》、《沙丘：預言》、《白蓮花大飯店》、《牠：歡迎來到德利鎮》等，就連華納兄弟旗下最熱門的《六人行》、《慾望城市》也有。（圖／翻攝HBO Max官網）

連Joeman都認可給高分！HBO Max價格多少一次看

HBO Max影片數量介於Disney+和Netflix之間，片單豐富程度以滿分5顆星來說，高達4顆星水準，Max價格對比其他平台也非常有競爭力。使用上也十分順暢，介面相當整齊，不會有過多資訊帶來的煩躁感。

若是愛用Max的民眾，推薦改選年方案，標準方案一年2190元，等於一個月只需183元；高級方案一年2990元，一個月只需249元，一個月最高省了17%。

▲愛用Max的民眾，也推薦改選年方案，標準方案一年2190元，等於一個月只需183元；高級方案一年2990元，一個月只需249元，一個月最高省了17%。（圖／翻攝HBO Max官網）

HBO Max真實評價曝光！最大敗筆是它：Netflix還是主流

Netflix在台灣是最具代表性、也是全球訂閱人數最高的串流平台，每月都會固定推出新劇片單，讓觀眾有看不完的影集電影可追。，認為該平台介面整潔、使用方便，價格也具有競爭力。有網友近期在Threads發文，表示最近看膩了Netflix電影與影集，想改訂Disney+或HBO Max兩家串流平台，坦言平時主要收看英美劇為主，偶爾才會選擇日劇，「兩家無法決定，因此上來脆問問，不知道大家有沒有推薦片單？」問題一出後，，認為「英美劇那HBO好很多」、，但也有人提醒「HBO都是長篇，可能要有訂一年的打算」。HBO Max是華納兄弟探索提供的串流媒體影片服務平台，提供比前身HBO GO，還更高的畫質與音質，片庫豐富度也更上一層樓。據悉，HBO Max集結HBO節目、熱門經典節目、院線大片和熱門經典節目，匯集了哈利波特、DC宇宙、卡通頻道、華納兄弟、Discovery以及其他知名品牌與IP。平台內也上架多部獨家神劇，等也能在上頭收看。過去百萬YouTuber Joeman曾拍片分析，提到HBO Max價格訂閱民眾最關注的部分，HBO Max主要分成標準和高級方案。以每月來看，標準方案只要220元，也可以花費299元升級成高級方案，可享4K畫質、4台裝置上同時觀看，還能下載100部影片，隨時隨地觀看；儘管HBO Max表現出色，但Joeman曾分析，APP雖然可以很直觀地點進影片分類，但細項影片類型要不斷往下滑才能看到，分類標籤也較不明顯。