我是廣告 請繼續往下閱讀

強烈聖嬰恐來襲，高溫涼感、防曬大作戰提前開打！全亞洲最大現金回饋平台ShopBack發現，隨著氣溫逐漸升高，近期夏季機能穿搭熱度明顯升溫，其中UNIQLO AIRism涼感系列更一舉登上Threads社群熱搜冠軍，而隨著UNIQLO正式上線ShopBack，短短2週訂單量也飆同類品牌10倍，掀起今夏「涼感機能穿搭」補貨潮。根據聯合國世界氣象組織（WMO）最新預測，2026年夏季可能受聖嬰現象影響，全球多地恐迎來偏高溫趨勢，台灣也提前感受到悶熱壓力，尚未正式進入盛夏，體感溫度卻已明顯攀升，加上紫外線頻繁達「過量級8–10 」，也同步帶動防曬需求升溫。ShopBack觀察也發現，在聖嬰現象帶動的高溫與強紫外線環境下，消費者夏季換季需求明顯提前啟動，「涼感、防曬、機能性」相關單品成為購買核心。在夏季高溫尚未正式來襲前，社群已率先掀起「降溫穿搭」熱潮。ShopBack觀察發現，近期在Threads穿搭話題中，UNIQLO AIRism 防曬系列頻繁被提及，不少消費者更視其為夏季「日常必備單品」。ShopBack指出，AIRism系列憑藉調節溫度、吸濕排汗、DRY快乾與高透氣等機能，成為高溫環境下的熱門穿搭解方，也拿下近期UNIQLO熱門單品討論度第一名。除了備受討論的AIRism防曬系列外，Jorts牛仔短褲與UNIQLO U AIRism棉質寬版圓領T恤同樣持續在社群延燒，兼具寬鬆舒適與修飾輪廓的Jorts牛仔短褲，成為近期熱門討論第二名；第三名則同樣由AIRism系列拿下，簡約好搭又舒適的UNIQLO U AIRism棉質寬版圓領T恤，在Threads穿搭分享與風格討論中話題不斷，也反映消費者在夏季選品上，已逐漸從單一機能需求，延伸至舒適體感與風格表現並重的整體穿搭趨勢。UNIQLO自正式上線ShopBack以來，也迅速帶動夏季機能穿搭補貨熱潮，短短2週即展現亮眼成績，整體訂單量較同類時尚品牌高出約10倍，成為ShopBack平台上夏季服飾類別中最受關注的品牌之一。