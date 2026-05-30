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「兆元男」AI教父、NVIDIA執行長黃仁勳近日訪台期間頻頻掀起話題，從陪爸媽吃紅蟳米糕、帶妻女吃肉粽，到與科技大老舉辦「兆元宴」，一舉一動都成為焦點，不過最近在Threads瘋傳的一段影片，卻讓不少網友看完後心情複雜。影片中黃仁勳與一名小朋友互動時，先是親切詢問對方幾歲、念幾年級，接著突然開口問：「你會講台語嗎？」沒想到小朋友當場愣住，讓現場氣氛瞬間變得有些尷尬，隨後黃仁勳也緩頰表示：「You should learn Taiwanese.（你應該學台語）」根據網友上傳並加上字幕的影片，黃仁勳全程幾乎都想用台語與小朋友聊天，但一旁的大人卻不斷提醒小朋友「他會英文」、「你可以講英文」，甚至頻頻幫忙翻譯。然而黃仁勳似乎對英文沒有太大興趣，反而持續嘗試用台語與小朋友互動。許多網友看完後紛紛表示：「黃仁勳英文早就聽到膩了，他明明比較想聽台語」、「他回台灣最愛聽的就是台灣話」、「旁邊大人一直想秀英文，但黃仁勳想聊天的是台語」，影片曝光後相關討論迅速衝上Threads熱門話題。事實上，黃仁勳過去曾多次提到，自己從小被父母要求講台語，雖然9歲便赴美生活，但多年來仍保留使用台語的習慣。今年訪台期間，無論是逛夜市、與店家互動、接受採訪，甚至和粉絲聊天，都經常可以聽到黃仁勳直接切換台語模式。因此這次看到台灣小朋友不太會講台語，也讓不少網友猜測黃仁勳似乎有些意外。影片曝光後，留言區也意外掀起關於母語教育的討論，有人感嘆：「這年頭會講英語的小孩很多，但會講流利台語的越來越少。」也有人認為旁邊大人似乎更在意孩子會不會英文，反而忽略了台語的重要性；不過也有網友替小朋友緩頰，認為孩子只是太緊張，加上現場人潮眾多，一時反應不過來很正常。無論如何，這段短短幾十秒的對話，意外讓「台語」成為Threads最熱門的討論關鍵字之一，甚至有人笑稱：「黃仁勳根本不是在推AI，而是在推廣台語。」