美國維吉尼亞州（Virginia）當地時間29日凌晨發生一起重大車禍，造成5人死亡、44人受傷。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）事後發文表示，涉事的長途巴士司機來自中國，雖已入籍美國，但不會說英文，直言這種情況不可接受。
根據《福斯新聞》報導，48歲的董姓巴士司機（Jing S. Dong），在95號州際公路沿線的一個施工區域未能減速，撞上一輛SUV並引發連環車禍，造成嚴重傷亡。
事發時，當上巴士載有34人，包括這名司機，原本要從紐約市開往北卡羅萊納州的夏洛特市。
5名罹難者年齡介於7歲至45歲，男女都有，皆來自麻塞諸塞州；另有44人受傷，被送往當地醫院治療。
川普又有理由拿移民開刀？巴士司機中國籍背景引議
美國運輸部長達菲在X平台上發文，證實巴士司機來自中國，不諳英語，於2024年獲得紐約州頒發的商業駕駛執照，質疑該司機為何能通過審查。
達菲表示，交通部將持續追究各州責任，目前先著重調查紐約州的駕駛執照記錄、培訓文件以及該司機的駕駛歷程，揚言要嚴格執行交通法規，打擊連英文都不會說的司機：「如果你無法接受正規訓練、無法看懂道路標誌或與執法人員溝通，你就不該駕駛巴士。」
報導指出，美國聯邦法律要求商業駕駛員必須具備足夠的英語能力，才能安全完成工作。今年2月達菲才宣布，所有卡車、巴士司機都必須參加英語駕照考試。
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事發時，當上巴士載有34人，包括這名司機，原本要從紐約市開往北卡羅萊納州的夏洛特市。
5名罹難者年齡介於7歲至45歲，男女都有，皆來自麻塞諸塞州；另有44人受傷，被送往當地醫院治療。
美國運輸部長達菲在X平台上發文，證實巴士司機來自中國，不諳英語，於2024年獲得紐約州頒發的商業駕駛執照，質疑該司機為何能通過審查。
達菲表示，交通部將持續追究各州責任，目前先著重調查紐約州的駕駛執照記錄、培訓文件以及該司機的駕駛歷程，揚言要嚴格執行交通法規，打擊連英文都不會說的司機：「如果你無法接受正規訓練、無法看懂道路標誌或與執法人員溝通，你就不該駕駛巴士。」