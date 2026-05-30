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洛杉磯道奇今（30）日在主場迎戰費城費城人，今日道奇打線狂轟4發全壘打，當家球星大谷翔平更是連續兩戰開轟，再加上弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）七局僅失一分、狂飆9K的好投奠定勝基，最終道奇以4：2收下勝利，拿下近期六連勝。前三局道奇分別由弗里曼（Freddie Freeman）、蒙西（Max Muncy）、大谷翔平的全壘打先取得三分領先，五局再由史密斯（Will Smith）錦上添花又1轟，讓費城人強投惠勒先發6局失掉4分，被擊出五支安打卻有四發全壘打，讓他吞下本季首敗。大谷的全壘打，不僅達成個人旅美生涯第700分打點，更是生涯第八度達成單季雙位數全壘打，打破松井秀喜的紀錄，成為日本球員史上第一人。道奇先發投手弗勒布萊斯基今天狀況極佳，前5.2局只因隊友守備失誤讓打者上壘，直到6局上2出才被史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出唯一一安，然而這支安打也是史瓦伯的第22轟，最終投完7局只被敲1安失1分，狂飆9次三振、無保送創下生涯單場新高，奪本季第7勝，賽後防禦率2.87。